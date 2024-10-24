Tuyển Cơ Khí thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km 8 93 đường 5 mới, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, An Dương

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

Làm việc tại Hải Phòng

• Sản xuất linh kiện thang máy

• Kiểm tra xem xét , xử lý các vấn đề kỹ thuật trong các thiết bị

• Làm Việc theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công việc tương tự. Nhận đào tạo sinh viên mới ra trường

- Sử dụng các phần mềm autocad thiết kế sản phẩm.

- Đọc hiểu bản vẽ

- Có khả năng tốt trong việc giải quyết những công việc phát sinh

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ TẠO MÁY VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương căn bản thỏa thuận theo năng lực, thu nhập từ 12-30 triệu.

- Lương thưởng hấp dẫn, xứng đáng với khả năng đóng góp

- Chế độ nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm và các ngày lễ, tết

- Quà sinh nhật cá nhân

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, luôn được tạo cơ hội cho những ý tưởng sáng tạo và thử nghiệm mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CHẾ TẠO MÁY VIỆT PHÁT

