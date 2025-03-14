Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 39 Vĩnh Tiến 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ

Quản lý, sắp xếp kho.

Theo dõi, chấm công và chi lương hàng tháng.

Làm bảng kê theo dõi công nợ khách hàng.

Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng

Lập báo cáo nội bộ tháng,quý, năm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-kế toán, kiểm toán.

Kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm.

Thành thạo phần mềm kế toán, MISA.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 9.000.000

Trợ cấp ăn trưa: 780,000/tháng

Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.

Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc

Thưởng sinh nhật, lễ tết, teambuilding, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.