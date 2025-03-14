Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 39 Vĩnh Tiến 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Quản lý thu chi nội bộ
Quản lý, sắp xếp kho.
Theo dõi, chấm công và chi lương hàng tháng.
Làm bảng kê theo dõi công nợ khách hàng.
Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng
Lập báo cáo nội bộ tháng,quý, năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-kế toán, kiểm toán.
Kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm.
tương đương 1 năm.
Thành thạo phần mềm kế toán, MISA.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.000 – 9.000.000
Trợ cấp ăn trưa: 780,000/tháng
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc
Thưởng sinh nhật, lễ tết, teambuilding, …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: 497/6E Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

