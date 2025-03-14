Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 39 Vĩnh Tiến 2, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý thu chi nội bộ
Quản lý, sắp xếp kho.
Theo dõi, chấm công và chi lương hàng tháng.
Làm bảng kê theo dõi công nợ khách hàng.
Quản lý, tập hợp, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn đầu vào phát sinh trong tháng
Lập báo cáo nội bộ tháng,quý, năm
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính-kế toán, kiểm toán.
Kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm.
tương đương 1 năm.
Thành thạo phần mềm kế toán, MISA.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.
Kinh nghiệm vị trí tương đương 1 năm.
tương đương 1 năm.
Thành thạo phần mềm kế toán, MISA.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và quản lý số liệu tốt.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động.
Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 – 9.000.000
Trợ cấp ăn trưa: 780,000/tháng
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc
Thưởng sinh nhật, lễ tết, teambuilding, …
Trợ cấp ăn trưa: 780,000/tháng
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước.
Được công ty tài trợ 100% chi phí học bổ sung kĩ năng cần thiết cho công việc
Thưởng sinh nhật, lễ tết, teambuilding, …
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI