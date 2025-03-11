Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
- Hải Phòng: Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận hàng vật tư ký gửi, hàng vật tư tiêu hao từ nhà cung cấp
Thực hiện kiểm đếm hàng hóa chính xác mẫu mã, chủng loại, hạn dùng và so sánh với đơn đặt hàng (PO) được phê duyệt
Sắp xếp hàng hóa, vật tư trong kho theo khu vực, vị trí quy định (sơ đồ kho) - đảm bảo tuân thủ 5S, an toàn PCCN
Cấp phát hàng VTYT, VTKG, hàng mắt cho Khoa/Phòng
Nhập hóa đơn hàng hóa trên phần mềm quản lý tồn kho. Nhập Vật tư ký gửi lên phần mềm
Báo cáo xuất nhập tồn vật tư, tổng hợp báo cáo hàng hết hạn, cận hạn và báo cáo kiểm kê hàng ký gửi định kỳ hàng tháng cho Thủ kho
Thực hiện kiểm kê VTYT Kho hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ kho
Thực hiện rà soát định mức tồn kho lẻ, luân chuyển VTYT giữa các Kho lẻ, đề xuất điều chuyển hàng cận hạn/ chậm luân chuyển cho các cơ sở
Nhập xuất kho Vật lý khí Y tế
Phối hợp mua sắm các đơn hàng vận hành qua TTMS
Quản lý vật tư tiêu hao ký gửi
Thực hiện thanh toán
Phối hợp thực hiện các đơn hàng cải tạo, sửa chữa vận hành tòa nhà dưới 300 triệu/đơn, sửa chữa, bảo trì các thiết bị kỹ thuật, các đơn hàng mua sắm vận hành đặt gấp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc
Trung thực, tận tâm, cẩn thận, tỉ mỉ
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)
Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
Chính sách phúc lợi ưu việt: ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
