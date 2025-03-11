Tuyển Nhân viên kho Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 31, Phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận hàng vật tư ký gửi, hàng vật tư tiêu hao từ nhà cung cấp

Thực hiện kiểm đếm hàng hóa chính xác mẫu mã, chủng loại, hạn dùng và so sánh với đơn đặt hàng (PO) được phê duyệt

Sắp xếp hàng hóa, vật tư trong kho theo khu vực, vị trí quy định (sơ đồ kho) - đảm bảo tuân thủ 5S, an toàn PCCN

Cấp phát hàng VTYT, VTKG, hàng mắt cho Khoa/Phòng

Nhập hóa đơn hàng hóa trên phần mềm quản lý tồn kho. Nhập Vật tư ký gửi lên phần mềm

Báo cáo xuất nhập tồn vật tư, tổng hợp báo cáo hàng hết hạn, cận hạn và báo cáo kiểm kê hàng ký gửi định kỳ hàng tháng cho Thủ kho

Thực hiện kiểm kê VTYT Kho hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thủ kho

Thực hiện rà soát định mức tồn kho lẻ, luân chuyển VTYT giữa các Kho lẻ, đề xuất điều chuyển hàng cận hạn/ chậm luân chuyển cho các cơ sở

Nhập xuất kho Vật lý khí Y tế

Phối hợp mua sắm các đơn hàng vận hành qua TTMS

Quản lý vật tư tiêu hao ký gửi

Thực hiện thanh toán

Phối hợp thực hiện các đơn hàng cải tạo, sửa chữa vận hành tòa nhà dưới 300 triệu/đơn, sửa chữa, bảo trì các thiết bị kỹ thuật, các đơn hàng mua sắm vận hành đặt gấp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc

Trung thực, tận tâm, cẩn thận, tỉ mỉ

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

Chính sách phúc lợi ưu việt: ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

