Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG
Mức lương
Từ 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 12 Hoàng Thế Thiện, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 9 Triệu
Quản lý số liệu nhập, xuất kho vật tư
Làm lương, quản lý bảo hiểm nhân sự công ty, quản lý trang bị phát cho công nhân
Lập chứng từ, hồ sơ thanh toán, xuất hàng
Làm thủ tục giải ngân ngân hàng
Hỗ trợ chứng từ cho kế toán thuế
Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có trách nhiệm với công việc, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn
Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực vận tải
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được tăng lương theo đánh giá năng lực
Được đóng BHXH
Được thưởng sinh nhật, các ngày lễ 2/9, 30/4, tết ...
Được đi du lịch hè theo chế độ công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
