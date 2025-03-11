Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 12 Hoàng Thế Thiện, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Quản lý số liệu nhập, xuất kho vật tư

Làm lương, quản lý bảo hiểm nhân sự công ty, quản lý trang bị phát cho công nhân

Lập chứng từ, hồ sơ thanh toán, xuất hàng

Làm thủ tục giải ngân ngân hàng

Hỗ trợ chứng từ cho kế toán thuế

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Có trách nhiệm với công việc, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn

Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực vận tải

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được tăng lương theo đánh giá năng lực

Được đóng BHXH

Được thưởng sinh nhật, các ngày lễ 2/9, 30/4, tết ...

Được đi du lịch hè theo chế độ công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

