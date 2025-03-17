Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÁCH SẠN PHẠM KIÊN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hợp Hòa, Dương Kinh, Hải Phòng, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội kinh doanh mới và phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả.

- Đạt được các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.

- Cung cấp phản hồi và báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng cho quản lý, bao gồm các thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật hoặc lĩnh vực liên quan ....

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc phát triển kinh doanh.

- Ưu tiên: Nam, có bằng lái xe B2 trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có khả năng trau dồi tốt về thị trường và xu hướng ngành hàng, có khả năng phân tích và dự đoán nhu cầu khách hàng.

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÁCH SẠN PHẠM KIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương; từ 10 - 17 triệu/tháng (+Hoa hồng từ 2-5%)

- Thưởng lương tháng 13 và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa và các khoản phụ cấp khác liên quan đến công việc.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ KHÁCH SẠN PHẠM KIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.