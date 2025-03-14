Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VS Trans làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH VS Trans
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH VS Trans

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Thành Đạt 3 Building, Phố Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa LCL, FCL, Sea, Air, Express.
- Soạn báo giá, hợp đồng và các tài liệu cần thiết gửi đến khách hàng.
- Gặp gỡ, đàm phán, thương lượng và hỗ trợ khách hàng dựa theo những sản phẩm, dịch vụ mà công ty dạng cung cấp.
- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới.
- Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như công nợ cần thanh toán, trả cho các bên.
- Làm báo cáo lên cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Chịu được áp lực công việc, chịu khó và chăm chỉ, yêu thích công việc sales.
- Kinh nghiệm từ 1 năm trong ngành logistics

Tại Công Ty TNHH VS Trans Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc ở môi trường trẻ, thân thiện, cơ hội thăng tiến trong công việc mở.
- Lương từ 7tr-15tr/ tháng + bonus, ( thu nhập không giới hạn)
- Hưởng BHXH, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Thưởng lễ tết đầy đủ, du lịch, teambuilding hàng năm, các hoạt động phong trào sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VS Trans

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 623, Tầng 6, Tòa nhà Thành Đạt 3, Số 04 Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

