Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH VS Trans làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Thành Đạt 3 Building, Phố Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa LCL, FCL, Sea, Air, Express.

- Soạn báo giá, hợp đồng và các tài liệu cần thiết gửi đến khách hàng.

- Gặp gỡ, đàm phán, thương lượng và hỗ trợ khách hàng dựa theo những sản phẩm, dịch vụ mà công ty dạng cung cấp.

- Duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ và phát triển thêm khách hàng mới.

- Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa cũng như công nợ cần thanh toán, trả cho các bên.

- Làm báo cáo lên cấp trên.

- Năng động, hoạt bát, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Chịu được áp lực công việc, chịu khó và chăm chỉ, yêu thích công việc sales.

- Kinh nghiệm từ 1 năm trong ngành logistics

Tại Công Ty TNHH VS Trans Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc ở môi trường trẻ, thân thiện, cơ hội thăng tiến trong công việc mở.

- Lương từ 7tr-15tr/ tháng + bonus, ( thu nhập không giới hạn)

- Hưởng BHXH, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

- Thưởng lễ tết đầy đủ, du lịch, teambuilding hàng năm, các hoạt động phong trào sôi nổi.

