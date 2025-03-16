Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - L.ô 5.5B KCN Đình Vũ,P. Đông Hải 2, Q. Hải An,Tp. Hải Phòng, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực hóa chất

- Xử lý các vấn đề trước, trong, sau bán hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển, có kinh nghiệm làm tại các công ty Xuất nhập khẩu trong các công ty EPE

Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, BHYT, BHTN

- Lương tháng 13

- Sinh nhật 500k, Trung thu 200k, 8/3, Ngoại ngữ , Đào tạo ....

- Du lịch hàng năm

- Đánh giá tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu

