Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- L.ô 5.5B KCN Đình Vũ,P. Đông Hải 2, Q. Hải An,Tp. Hải Phòng, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm kiếm khách hàng mới, lĩnh vực hóa chất
- Xử lý các vấn đề trước, trong, sau bán hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung 4 kỹ năng thành thạo
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển, có kinh nghiệm làm tại các công ty Xuất nhập khẩu trong các công ty EPE
Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, BHYT, BHTN
- Lương tháng 13
- Sinh nhật 500k, Trung thu 200k, 8/3, Ngoại ngữ , Đào tạo ....
- Du lịch hàng năm
- Đánh giá tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Liệu Vinasanfu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
