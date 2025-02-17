Tuyển Quản lý kinh doanh Kim Giang (Kghandicraft) làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,200 USD

Kim Giang (Kghandicraft)
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Kim Giang (Kghandicraft)

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Kim Giang (Kghandicraft)

Mức lương
600 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, L35, Khi Đô Thị Đô Nghĩa , Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 600 - 1,200 USD

- Quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ và các kế hoạch kinh doanh.
- Phát triển các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nhân, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia nước ngoài, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.
* Công việc:
- Lập kế hoạch kinh doanh.
- Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác.
- Triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Vận hành kênh digital: Email, youtube, facebook, tiktok…
- Triển khai các hoạt động truyền thông, PR.
- Kiểm soát và thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương 600 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chính qui các ngành về Quản trị kinh doanh, kinh tế, luật, thương mại...
• Tiếng Anh thông thạo.
• Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý công việc. Có khả năng làm việc chính xác, chịu áp lực.
• Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và có kinh nghiệm làm việc trong các môi trường công ty nước ngoài, với người nước ngoài.

Tại Kim Giang (Kghandicraft) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Kim Giang (Kghandicraft)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Kim Giang (Kghandicraft)

Kim Giang (Kghandicraft)

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 4, L35, Khi Đô Thị Đô Nghĩa , Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

