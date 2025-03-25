Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
- Hà Nội: Toà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt doanh số và mở rộng thị trường.
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu suất làm việc.
Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh, lập báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.
Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng, đối tác chiến lược.
Phối hợp với các phòng ban khác (Marketing, CSKH,...) để tối ưu quy trình bán hàng.
Đề xuất kế hoạch và giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.
Kỹ năng quản lý, phát triển đội nhóm.
Cẩn thận, kiên trì.
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Chính thức 13tr - 15tr
BHXH, BHYT, phép năm, thưởng các ngày Lễ/Tết.
Tăng lương hàng năm theo quy chế của Công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ.
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.
Cơ hội phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
