Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt doanh số và mở rộng thị trường.

Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh, đảm bảo hiệu suất làm việc.

Theo dõi, phân tích dữ liệu kinh doanh, lập báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Thiết lập và duy trì mối quan hệ với khách hàng quan trọng, đối tác chiến lược.

Phối hợp với các phòng ban khác (Marketing, CSKH,...) để tối ưu quy trình bán hàng.

Đề xuất kế hoạch và giải pháp nâng cao trải nghiệm khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 25 tuổi trở lên.

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Kỹ năng quản lý, phát triển đội nhóm.

Cẩn thận, kiên trì.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thử việc (3 tháng): 12tr/tháng

Chính thức 13tr - 15tr

BHXH, BHYT, phép năm, thưởng các ngày Lễ/Tết.

Tăng lương hàng năm theo quy chế của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ.

Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn.

Cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KINH DOANH AN PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin