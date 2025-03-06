Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Quản lý kinh doanh

Quản lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.
Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.
Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.
Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.
Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Giới tính: Nam, Nữ
Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Chứng minh thu nhập trong 6 tháng gần nhất
Có đội nhóm từ 3 người trở lên

Tại Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội tham gia khóa huấn luyện phát triển quản lý nguồn (Sinh viên đã tốt nghiệp)
Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung
Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng mềm và cơ hội thăng tiến cho nhân viên
Được đào tạo bài bản các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo quy chuẩn của Bộ Tài chính và Ban Đào tạo của công ty
Chế độ lương, phúc lợi, thưởng minh bạch, công bằng theo cơ chế đãi ngộ của công ty
Chương trình tưởng thưởng, du lịch, team building được áp dụng công bằng với mọi cấp bậc từ trợ lý tới quản lý
Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội

Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng S, tòa Artemis Số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

