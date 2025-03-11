Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cơ hội tham gia khóa huấn luyện phát triển quản lý nguồn (Sinh viên đã tốt nghiệp) Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng mềm và cơ hội thăng tiến cho nhân viên Được đào tạo bài bản các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo quy chuẩn của bộ tài chính và ban đào tạo của công ty. Chế độ lương, phúc lợi, thưởng minh bạch, công bằng theo cơ chế đãi ngộ của công ty. Chương trình tưởng thưởng, du lịch, team building được áp dụng công bằng với mọi cấp, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.

Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.

Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.

Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nam, nữ

Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên

Học vấn: Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 3 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

