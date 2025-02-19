Tuyển Quản lý kinh doanh Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ bán hàng.
• Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng hoàn thành KPI được đề ra.
• Tham gia cùng với Giám Đốc Kinh Doanh thảo luận, đề xuất các chiến lược kinh doanh.
• Tham gia các chương trình huấn luyện của công ty để phát triển bản thân và năng lực quản lý để dẫn dắt đội ngũ.
• Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6.
Địa chỉ làm việc: Hà Nội, HCM, Cần Thơ, Vũng Tàu, Hải Phòng, Thanh Hóa
Địa chỉ làm việc:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Độ tuổi: Từ 27 tuổi
• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm quản lý. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng.
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài.
• Thái độ trách nhiệm, chủ động trong công việc.
• Có tư duy tích cực và thói quen tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề.
• Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, sẵn sàng học tập để phát triển bản thân.
Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fubon Life Insurance (Vietnam) Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
