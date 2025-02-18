Tuyển Quản lý kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:

Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư được phân công nhằm tham mưu, đề xuất cấp tín dụng và đầu tư an toàn, hiệu quả.

Mô tả công việc:

- Thực hiện nghiệp vụ thẩm định tín dụng và lập tờ trình tín dụng nhằm phân tích và nêu quan điểm độc lập để tham mưu, đề xuất cấp tín dụng.

- Tham gia và đề xuất ý kiến/cảnh báo sớm về chính sách khách hàng, ngành nghề, sản phẩm…tại các Đơn vị Kinh doanh nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro, phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh theo đặc trưng từng địa bàn.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh/Phòng Khách hàng Doanh nghiệp/Phòng Khách hàng Cá nhân tại Chi nhánh để thực hiện công việc quản lý các công cụ, tiêu chuẩn thuộc về quy trình tín dụng như: kiểm soát xếp hạng tín dụng, xếp hạng tài sản bảo đảm…

- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định tài sản khi được cấp trên phân công.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Phóng phòng Thẩm định.