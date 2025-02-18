Tuyển Quản lý kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Quản lý kinh doanh Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ làm việc tại Phú Thọ thu nhập Thỏa thuận

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Phú Thọ, Vietnam, Thị xã Phú Thọ

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ chính:
Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư được phân công nhằm tham mưu, đề xuất cấp tín dụng và đầu tư an toàn, hiệu quả.
Mô tả công việc:
- Thực hiện nghiệp vụ thẩm định tín dụng và lập tờ trình tín dụng nhằm phân tích và nêu quan điểm độc lập để tham mưu, đề xuất cấp tín dụng.
- Tham gia và đề xuất ý kiến/cảnh báo sớm về chính sách khách hàng, ngành nghề, sản phẩm…tại các Đơn vị Kinh doanh nhằm đảm bảo kiểm soát rủi ro, phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh theo đặc trưng từng địa bàn.
- Phối hợp với Phòng Kinh doanh/Phòng Khách hàng Doanh nghiệp/Phòng Khách hàng Cá nhân tại Chi nhánh để thực hiện công việc quản lý các công cụ, tiêu chuẩn thuộc về quy trình tín dụng như: kiểm soát xếp hạng tín dụng, xếp hạng tài sản bảo đảm…
- Thực hiện nhiệm vụ thẩm định tài sản khi được cấp trên phân công.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Phóng phòng Thẩm định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Liên Hệ Công Ty

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Bắc Á Bank - Https://tuyendung.baca-Bank.vn/

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn Phòng Hội sở: Tầng 12 số 9 Đào Duy Anh Đống Đa Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

