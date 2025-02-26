Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Medbolide làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC/ MỤC TIÊU KINH DOANH

• Đề xuất kế hoạch kinh doanh của Khu vực và cân đối phân bổ chỉ tiêu Kinh doanh; lập kế hoạch phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng phù hợp định hướng phát triển công ty.

• Phân tích thị trường bằng dữ liệu tích hợp và xác định các khu vực tiềm năng bán hàng trong Khu vực phụ trách; phát triển kế hoạch bao phủ toàn diện;

• Tham gia xây dựng tập trung đẩy mạnh và phân bổ các sản phẩm cần tập trung và cần đẩy mạnh theo định hướng từ BOD.

• Tổ chức định kỳ đánh giá tiến trình thực thi kế hoạch và kết quả kinh doanh để kịp thời thay đổi phù hợp; tổng kết bài học rút ra, các sai lầm của đội ngũ và giải pháp khắc phụ.

• Giải trình và phân tích rủi ro/ cơ hội thị trường để đề xuất/ thuyết phục thực hiện các đổi mới bức phá tạo kết quả mới cho Khu vực được giao.

Chuẩn hóa dữ liệu, quy trình và tập hợp các báo cáo bộ phận kinh doanh kênh OTC.

* TÌM KIẾM/ THU HÚT KHÁCH HÀNG MỚI/ SẢN PHẨM MỚI

• Đề xuất và cam kết chỉ tiêu phát triển Khách hàng mới và tất cả sản phẩm mới của Công ty; triển khai chi tiết kế hoạch mở rộng toàn diện Khách hàng tiềm năng trên toàn Khu vực;

• Đánh giá tiến độ thực thi kế hoạch phát triển mạng lưới; và kịp thời đôn đốc & tháo gỡ các vướng mắc của đội ngũ trong việc định vị Khách hàng tiềm năng.

• Tiếp xúc, cập nhật và quản lý chị tiết các dữ liệu Khách hàng để phân tích thị trường, đối thủ và xu hướng mua hàng tương lai để đưa ra chính sách và đối tượng Khách hàng tiềm năng phù hợp.