Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Tháng lương 13, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng (nhận thưởng theo quý)
Cung cấp máy tính và trang thiết bị làm việc (đối với khối văn phòng)
Giảm giá khi sử dụng dịch vụ tại Golden Gate khắp toàn quốc

Quản lý kinh doanh

I. VAI TRÒ, MỤC TIÊU VỊ TRÍ:

- Đề xuất và triển khai mục tiêu, chiến lược kinh doanh cho Nhãn hàng iCook toàn Công ty.

- Quản lý hoạt động kinh doanh, marketing và vận hành trên toàn quốc.

- Nghiên cứu và phát triển mô hình kinh doanh, mạng lưới kinh doanh và kênh phân phối.

- Đề xuất các ý tưởng phát triển sản phẩm mới.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH:

1. Chịu trách nhiệm kết quả kinh doanh định kỳ:

- Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, định kỳ báo cáo kết quả kinh doanh (doanh thu, lãi lỗ).

- Chịu trách nhiệm thu hồi công nợ, đảm bảo các vấn đề về công nợ theo chính sách của Công ty.

2. Phát triển kinh doanh mở rộng thị trường:

- Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và kênh bán hàng cho nhãn hàng iCook

- Mở rộng kênh bán hàng GT/MT/D2C: trực tiếp/ gián tiếp cùng với RSM và Sups triển khai tìm kiếm, tiếp xúc đối tác để mở rộng kênh bán hàng GT/MT/D2C, đặc biệt là các hệ thống MT và CVS chuỗi lớn, và kênh GT mới thông qua hệ thống phân phối của NPP chia theo lãnh thổ (trước mắt là 1-2 Distributors).

- Duy trì mối quan hệ với các đối tác phân phối; hỗ trợ NPP thúc đẩy bán hàng trên các kênh bán lẻ, khách hàng key account nhằm đạt được tỉ lệ phủ thị trường, tỉ lệ đặt hàng, trưng bày và tốc độ luân chuyển hàng hóa cao nhất.

- Xây dựng, đề xuất và giám sát NPP triển khai các chương trình phân phối, bán lẻ cho Nhà phân phối, Nhà bán lẻ, chương trình cho người tiêu dùng để thúc đẩy bán hàng và hấp dẫn người tiêu dùng cuối.

- Kiểm soát, giám sát tồn kho nhà phân phối, tồn kho tối đa, tối thiểu, vòng đời sản phẩm.

- Phối hợp, đề xuất các chương trình/hoạt động trade/digital marketing để tiếp thị sản phẩm tới người tiêu dùng và đẩy mạnh bán hàng tại các outlet: POSM, popup, direct sales, floor sales, sampling, vouchers, coupons…vv

- Kiểm soát giá trên toàn Hệ thống.

- Báo cáo thị trường và các đề xuất kiến nghị kịp thời nhằm đẩy mạnh kinh doanh.

- Định hướng, xây dựng mô hình phân phối trên toàn quốc.

- Quản lí ngân sách.

- Định hướng phát triển sản phẩm.

- Tổ chức quản lý kiểm soát vận hành (tồn kho, giao vận, hàng hỏng hủy, hàng trả về, kiểm kê, chênh lệch tồn kho, đối chiếu công nợ,…) hiệu quả.

3. Quản lý và đào tạo nhân sự:

- Quản lý đào tạo nhân sự nội bộ iCook về đường hướng chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty và của iCOOK, sản phẩm, chính sách bán hàng, các CTKM, chiến dịch truyền thông quảng bá giới thiệu sản phẩm…để các Sups có thể tiếp tục triển khai đến NPP.

- Quản lý đào tạo nhân sự vận hành của Nhà phân phối (Sales Reps…) đảm bảo triển khai các chương trình bán hàng hiệu quả.

- Đào tạo, quản lý giám sát toàn bộ nhân viên nhằm đảm bảo các quy định của Công ty được tuân thủ triệt để cũng như tìm ra các điểm yếu trong hệ thống quy trình quản lý để hoàn thiện phòng ngừa rủi ro.

- Giải quyết mọi tồn tại khúc mắc phát sinh trong quá trình vận hành, tổ chức kinh doanh cho CBNV

1. Phạm vi báo cáo, tương tác, phối hợp công việc:

1. Phạm vi báo cáo, tương tác, phối hợp công việc:

Theo cơ cấu tổ chức và các văn bản nội bộ được ban hành.

2. Yêu cầu về kết quả công việc:

Theo cơ chế quản lý hiệu suất (KPI) được ban hành.

3. Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm:

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí Giám Đốc Kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), ưu tiên có kinh nghiệm đối với ngành hàng thực phẩm chế biến và hàng đông lạnh.

- Có kiến thức và quan hệ rộng trong hệ thống phân phối, MT, GT là lợi thế.

- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng lãnh đạo nhóm và huấn luyện nhân viên.

- Am hiểu sâu sắc hệ thống phân phối hàng tiêu dùng.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

