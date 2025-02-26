Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH GIBM VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương cơ bản 15 triệu + hoa hồng, thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn; - Nhân viên có thành tích xuất sắc sẽ được nhận thưởng và cơ hội thăng tiến; - Được đào tạo kiến thức sản phẩm và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp; - Thời gian làm việc linh hoạt, có thể thảo luận dựa trên tình hình cá nhân., Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công việc tiếp thị và bán hàng offline các sản phẩm quần đóng bỉm người lớn và tã trẻ em của công ty;

­- Phát triển khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng;

- Hoàn thành mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của công ty và báo cáo tiến độ kinh doanh định kỳ;

- Giới thiệu cho khách hàng về đặc điểm, ưu điểm của sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp trước và sau bán hàng;

- Thu thập phản hồi từ thị trường, hỗ trợ công ty tối ưu hóa sản phẩm và chiến lược tiếp thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 25-40, giới tính nữ, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng trong ngành;

-Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng tạo thiện cảm, có thể xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng;

-Có niềm đam mê với công việc bán hàng, khả năng chịu áp lực cao và tinh thần hướng đến mục tiêu;

-Hiểu biết về thị trường địa phương tại Hà Nội, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực đồ dùng cho mẹ và bé hoặc sản phẩm chăm sóc cá nhân;

-Có khả năng phân tích thị trường, có thể hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh độc lập;

-Ưu tiên ứng viên có phương tiện di chuyển riêng (ô tô sẽ được hỗ trợ thêm phí đi lại).

Tại CÔNG TY TNHH GIBM VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIBM VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin