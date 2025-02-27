Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quản lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Mức lương
50 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

• Tổ chức, xây dựng và quản lý đội ngũ Nhân sự nhóm Dược phẩm (Thuốc - TTBYT - TPCN) và Thiết bị Y tế (Phẫu thuật và Thủ thuật trong Tai Mũi Họng, Thẩm mỹ, ...) kênh Bệnh viện và Phòng khám tại Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh, đảm bảo doanh số của nhóm Dược phẩm và Thiết bị y tế.
• Đào tạo, hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh triển khai có hiệu quả tại địa bàn.
• Phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng mới, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng đã có trên địa bàn.
• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất phương án, ý tưởng kinh doanh mới.
• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 50 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Y/Dược/Thương mại/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan khác.
• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong quản lý kinh doanh lĩnh vực Y tế (Dược phẩm ETC và Thiết bị y tế).
• Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thầu Dược - Thiết bị y tế tại các Bệnh viện.
• Có mong muốn phát triển sự nghiệp và đam mê kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND
Lương cứng: 15 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-quan-ly-kinh-doanh-thu-nhap-50-100-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job324358
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ZENPALI
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Còn 106 ngày để ứng tuyển 50 - 100 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CP LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ - CN MIỀN NAM Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Hạn nộp: 11/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ và Đầu Tư LUXE GLOBE
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN HOSPITALITY GROUP
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Y Dược Vietlife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 400 Triệu Công ty TNHH Bibabo
35 - 400 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty CP Thế Giới Bảng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty CP Thế Giới Bảng
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIE HEALTHCARE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CADMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CADMAN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VÀ VẬT TƯ XÂY DỰNG
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 2,500 USD CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tới 2,500 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TECHPAL
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ GREEN FUTURE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu Công ty TNHH Đầu tư thương mại ADA Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SADIPHA
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận công ty cổ phần XNK Daika
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SÔNG NHUỆ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HANOI MOBILITYPLUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH Dược Phẩm Đại Tân Tiến
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm