Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 100 Triệu

Mức lương 50 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: môi trường làm việc đào tạo thực tế, cởi mở, có cơ hội thăng tiến., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 50 - 100 Triệu

• Tổ chức, xây dựng và quản lý đội ngũ Nhân sự nhóm Dược phẩm (Thuốc - TTBYT - TPCN) và Thiết bị Y tế (Phẫu thuật và Thủ thuật trong Tai Mũi Họng, Thẩm mỹ, ...) kênh Bệnh viện và Phòng khám tại Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

• Lập kế hoạch, triển khai chiến lược kinh doanh, đảm bảo doanh số của nhóm Dược phẩm và Thiết bị y tế.

• Đào tạo, hỗ trợ Nhân viên Kinh doanh triển khai có hiệu quả tại địa bàn.

• Phát triển, mở rộng hệ thống khách hàng mới, duy trì và thúc đẩy mối quan hệ với các khách hàng đã có trên địa bàn.

• Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và đề xuất phương án, ý tưởng kinh doanh mới.

• Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Y/Dược/Thương mại/Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

• Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong quản lý kinh doanh lĩnh vực Y tế (Dược phẩm ETC và Thiết bị y tế).

• Kỹ năng quản lý đội nhóm, đàm phán và thuyết phục tốt.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thầu Dược - Thiết bị y tế tại các Bệnh viện.

• Có mong muốn phát triển sự nghiệp và đam mê kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 50 - 100 triệu VND

Lương cứng: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT

