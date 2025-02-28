Tuyển Quản lý kinh doanh CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: • Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận • Chế độ BHXH BHYT, BHTN đầy đủ • Lương tháng 13, Lễ Tết • Team building ( tùy tình hình kinh doanh) • Các chương trình thưởng khác triển khai hàng tháng/quý • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

NHÃN HÀNG: TPCN BLACKMORES (Phân phối chính hãng độc quyền)

• Quản lý vùng Miền Bắc

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh, định hướng bán hàng tại khu vực được phân công.

• Tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động kinh doanh lực lượng bán hàng (Trình dược viên) tại khu vực.

• Tham mưu ban lãnh đạo chiến lược bán hàng ngắn, trung và dài hạn tại địa bàn phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.

• Xây dựng, phát triển, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực bán hàng tại địa bàn kinh doanh.

• Xây dựng tiêu chí đánh giá, đề xuất chính sách chương trình thúc đẩy bán hàng.

• Phát triển, xây dựng, củng cố hệ thống phân phối, duy trì mối quan hệ với khách hàng, xác định các cơ hội về các khách hàng mới.

• Quản lý công nợ khách hàng, thu và nộp tiền của nhân viên bán hàng theo đúng quy định công ty.

• Tổng hợp thông tin khách hàng, thị trường; phân tích đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp bán hàng phù hợp.

• Báo cáo kết quả kinh doanh/ theo dõi thực thi của nhân viên

• Các công việc cụ thể khác sẽ được trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam từ 23 tuổi – dưới 37 tuổi tốt nghiệp Đại Học không phân biệt ngành Dược, Kinh tế, Marketing,.... ( Ưu tiên ngành Dược)

• Có kinh nghiệm quản lý nhân viên bán hàng kênh nhà thuốc (có thể đã quản lý ngành hàng dược mỹ phẩm/hoá phẩm)

• Có khả năng giao tiếp tiếng anh

• Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, outlook, ...)

• Trung thực, thật thà. Thái độ làm việc nghiêm túc, tôn trọng công ty, không làm việc song song 2 công ty.

• Có hiểu biết về ngành dược và các vấn đề liên quan đến sức khỏe con người ( Ưu tiên đã có kinh nghiêm ngành Dược), ngành hàng kinh doanh, am hiểu thị trường & các đối thủ cạnh tranh

• Có khả năng thực thi các kế hoạch công ty, chịu được áp lực công việc, khả năng cơ động trong công tác thị trường; các nhiệm vụ phát sinh do cấp trên điều động

• Chủ động xây dựng, phân tích kế hoạch, các chương trình bán hàng. Lập và tham mưu cho cấp trên chiến lược phát triển thị trường bền vững theo định hướng công ty.

• Có quan hệ khách hàng sâu rộng, đặc biệt các khách hàng key trên địa bàn phụ trách.

• Có kỹ năng, kinh nghiệm tuyển dụng, quản trị nhân sự TDV trong team.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả, ngoại hình khá là một lợi thế

• Có sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác xa khi Công ty có yêu cầu.

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

