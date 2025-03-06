Tuyển Content Creator Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 47 LK11 Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Phát triển nội dung đa dạng, hấp dẫn trên nhiều nền tảng khác nhau (website, mạng xã hội, email marketing,...) nhằm thu hút khách hàng và tăng cường nhận diện thương hiệu.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.
Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung sao cho phù hợp với SEO và thu hút người đọc.
Tạo ra các hình ảnh, video, infographic chất lượng cao để minh họa cho nội dung.
Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.
Phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung và đưa ra các đề xuất cải thiện.
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán và hiệu quả của các chiến dịch marketing.
Theo dõi và phản hồi các bình luận, tương tác của người dùng trên các nền tảng mạng xã hội.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Có niềm đam mê với lĩnh vực content marketing và thương mại điện tử.
Khả năng viết tốt, sáng tạo và có khả năng truyền đạt thông tin hiệu quả.
Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.
Thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh và video (Photoshop, Premiere Pro, hoặc các phần mềm tương tự).
Có kinh nghiệm sử dụng các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok,...) là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dưới áp lực.
Khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc năng động và thay đổi.

Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Cơ hội được đào tạo và phát triển chuyên môn.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 16/395 đường Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Thành phô Hà Nội

