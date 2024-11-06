Tuyển Content Marketing EFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại EFC
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 375 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
- Thực hiện các công việc về nội dung theo sự phân công của mentor.
- Phát triển và soạn thảo nội dung lập chiến lược content marketing.
- Tham gia đóng góp ý tưởng vào các dự án của công ty.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên ĐH, CĐ, Trung cấp các chuyên nghiệp ngành báo chí, truyền thông, xã hội
- Thành thạo vi tính văn phòng và công cụ Internet, lướt web tìm kiếm thông tin
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm với tinh thần kiên nhẫn học hỏi cầu tiến. Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu
- Yêu thích viết lách / internet marketing
- Thời gian thực tập : tối thiểu 2 tháng
- Thời gian làm việc : tối thiểu 3 ngày / tuần
Tại EFC Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập
- Được training các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc
- Được nhận làm việc partime nếu thực tập có kết quả tốt
- Có phụ cấp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại EFC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
