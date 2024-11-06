Tuyển Content Marketing EFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

EFC
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
EFC

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại EFC

Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 375 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Thực hiện các công việc về nội dung theo sự phân công của mentor.
- Phát triển và soạn thảo nội dung lập chiến lược content marketing.
- Tham gia đóng góp ý tưởng vào các dự án của công ty.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên ĐH, CĐ, Trung cấp các chuyên nghiệp ngành báo chí, truyền thông, xã hội
- Thành thạo vi tính văn phòng và công cụ Internet, lướt web tìm kiếm thông tin
- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm với tinh thần kiên nhẫn học hỏi cầu tiến. Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu
- Yêu thích viết lách / internet marketing
- Thời gian thực tập : tối thiểu 2 tháng
- Thời gian làm việc : tối thiểu 3 ngày / tuần

Tại EFC Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập
- Được training các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc
- Được nhận làm việc partime nếu thực tập có kết quả tốt
- Có phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EFC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

EFC

EFC

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 367/2 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

