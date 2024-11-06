Tuyển Content Marketing EFC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 375 Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

- Thực hiện các công việc về nội dung theo sự phân công của mentor.

- Phát triển và soạn thảo nội dung lập chiến lược content marketing.

- Tham gia đóng góp ý tưởng vào các dự án của công ty.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên ĐH, CĐ, Trung cấp các chuyên nghiệp ngành báo chí, truyền thông, xã hội

- Thành thạo vi tính văn phòng và công cụ Internet, lướt web tìm kiếm thông tin

- Năng động, sáng tạo, trách nhiệm với tinh thần kiên nhẫn học hỏi cầu tiến. Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu

- Yêu thích viết lách / internet marketing

- Thời gian thực tập : tối thiểu 2 tháng

- Thời gian làm việc : tối thiểu 3 ngày / tuần

Tại EFC Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ đóng dấu mộc thực tập

- Được training các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc

- Được nhận làm việc partime nếu thực tập có kết quả tốt

- Có phụ cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EFC

