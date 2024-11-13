Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm việc chặt chẽ với Marketing team để lên kế hoạch và sáng tạo nội dung cho các nền

tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram và các nền tảng khác)

- Đề xuất ý tưởng, xây dựng kịch bản và triển khai nội dung hàng tháng (bao gồm bài viết

và video trên các nền tảng Reels, Tiktok)

- Viết nội dung SEO nhằm tối ưu khả năng tìm kiếm và tăng lượng truy cập cho website,

cũng như các trang mạng xã hội của thương hiệu

- Viết nội dung Email Marketing: lập kế hoạch, viết nội dung và phân tích hiệu quả

- Có khả năng thiết kế, sáng tạo trong mảng Social content là một lợi thế

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc fulltime trong lĩnh vực marketing

- Đính kèm Portfolio với vị trí Social Media/Copywriter, ưu tiên trong ngành thời trang

- Hiểu biết rõ về kiến thức marketing nền tảng

- Có khả năng viết content tốt

- Có khả năng lên kế hoạch triển khai chi tiết, kế hoạch content, kế hoạch digital

performance

- Có khả năng học hỏi tốt, cầu tiến

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản

- Hoàn thành đúng deadline

- Có khả năng nghiên cứu và nhanh nhạy trong việc cập nhật các xu hướng thời trang mới,

nắm bắt thị hiếu của khách hàng

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc:

9h00 - 18h00, Thứ 2 - Thứ 6 offline tại văn phòng

Thứ 7 làm việc online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

