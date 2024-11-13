Tuyển Content Marketing Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Làm việc chặt chẽ với Marketing team để lên kế hoạch và sáng tạo nội dung cho các nền
tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram và các nền tảng khác)
- Đề xuất ý tưởng, xây dựng kịch bản và triển khai nội dung hàng tháng (bao gồm bài viết
và video trên các nền tảng Reels, Tiktok)
- Viết nội dung SEO nhằm tối ưu khả năng tìm kiếm và tăng lượng truy cập cho website,
cũng như các trang mạng xã hội của thương hiệu
- Viết nội dung Email Marketing: lập kế hoạch, viết nội dung và phân tích hiệu quả
- Có khả năng thiết kế, sáng tạo trong mảng Social content là một lợi thế

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc fulltime trong lĩnh vực marketing
- Đính kèm Portfolio với vị trí Social Media/Copywriter, ưu tiên trong ngành thời trang
- Hiểu biết rõ về kiến thức marketing nền tảng
- Có khả năng viết content tốt
- Có khả năng lên kế hoạch triển khai chi tiết, kế hoạch content, kế hoạch digital
performance
- Có khả năng học hỏi tốt, cầu tiến
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, bài bản
- Hoàn thành đúng deadline
- Có khả năng nghiên cứu và nhanh nhạy trong việc cập nhật các xu hướng thời trang mới,
nắm bắt thị hiếu của khách hàng

Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc:
9h00 - 18h00, Thứ 2 - Thứ 6 offline tại văn phòng
Thứ 7 làm việc online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Công ty TNHH Đầu tư Ánh sáng Ban mai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất