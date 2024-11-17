Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Social Content Tại CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Park City, Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Social Content Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng Content trên đa kênh Social
Sản xuất Content ảnh/video phục vụ cho việc xây dựng đa kênh
Nghiên cứu Insight khách hàng và lên kế hoạch nội dung bám sát Insight
Xây dựng AI Content (được đào tạo)
Lập kế hoạch chi tiết để tăng trưởng lượt view, follower các kênh mạng xã hội
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động, chăm chỉ học hỏi, cầu tiến, có kỷ luật và trách nhiệm với bản thân
Có tiếng Anh là lợi thế
Muốn gắn bó làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng xứng đáng với năng lực
Được đào tạo bởi chuyên gia
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
