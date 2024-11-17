Tuyển Social Content CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Lên ý tưởng Content trên đa kênh Social

Sản xuất Content ảnh/video phục vụ cho việc xây dựng đa kênh

Nghiên cứu Insight khách hàng và lên kế hoạch nội dung bám sát Insight

Xây dựng AI Content (được đào tạo)

Lập kế hoạch chi tiết để tăng trưởng lượt view, follower các kênh mạng xã hội

Chủ động, chăm chỉ học hỏi, cầu tiến, có kỷ luật và trách nhiệm với bản thân

Có tiếng Anh là lợi thế

Muốn gắn bó làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH SMMA INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng xứng đáng với năng lực

Được đào tạo bởi chuyên gia

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ

