Tuyển Content Writer Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 18 - 20 Nhân Mỹ, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương Thỏa thuận

Content Marketing

Xây dựng, phát triển nội dung trên website, blog, mạng xã hội (Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram…).

Viết bài PR, bài chuẩn SEO, nội dung email marketing, nội dung landing page.

Phối hợp với designer, video editor để tạo các nội dung hình ảnh, video hấp dẫn.

Đề xuất và triển khai chiến lược nội dung theo kế hoạch marketing tổng thể.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung dựa trên số liệu traffic, engagement, lead conversion.

SEO Specialist

Nghiên cứu từ khóa, tối ưu on-page SEO cho website và các bài viết.

Xây dựng chiến lược link-building, tối ưu SEO off-page.

Phân tích đối thủ cạnh tranh, đề xuất cải tiến nội dung để tăng thứ hạng từ khóa.

Theo dõi và báo cáo hiệu quả SEO thông qua Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs…

Phối hợp với đội IT tối ưu tốc độ tải trang, UI/UX, technical SEO.

Sáng tạo Nội dung số (Digital Content Creator)

Sáng tạo nội dung video, hình ảnh, story theo xu hướng (TikTok, YouTube Shorts, Facebook Reels).

Lên ý tưởng kịch bản, quay dựng video, chỉnh sửa hậu kỳ.

Thực hiện livestream, phỏng vấn, review sản phẩm, sự kiện.

Đề xuất nội dung viral để tăng tương tác, thương hiệu nhà trường trên nền tảng số.

Cập nhật các trend, format mới để áp dụng vào nội dung sáng tạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong Content Marketing & SEO, ưu tiên từng làm Digital Content Creator.

Am hiểu về SEO, content chuẩn SEO, Google Search Console, Ahrefs, SEMrush.

Có khả năng viết tốt, sáng tạo nội dung đa nền tảng.

Thành thạo các công cụ quản lý nội dung (WordPress, Google Docs, Notion…).

Có kinh nghiệm quay dựng video, chỉnh sửa hậu kỳ (Premiere, CapCut, Canva…).

Biết sử dụng AI hỗ trợ sáng tạo nội dung là một lợi thế.

Có tư duy sáng tạo, bắt trend nhanh, yêu thích sản xuất nội dung số.

Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Cạnh tranh, Thỏa thuận theo năng lực .

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, thứ 7 cách tuần

Thưởng: Theo quy định của Trường (Thưởng lễ, tết,…).

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Du lịch hằng năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội

