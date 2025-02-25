Tuyển Copywriter Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Copywriter

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25t1 Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chịu trách nhiệm lên ý tưởng kịch bản TVC, phim quảng cáo, phim viral video, video content, viết lời quảng cáo, viết thông điệp quảng cáo cho các khách hàng của công ty.
Tham gia Pitching ý tưởng với khách hàng và triền khai ý tường kịch bản từ khâu tiền kỳ đến hoàn thành hậu kỳ với các dự án được ký kết.
Phối hợp hài hòa và xử lý các công việc nhanh chóng với team nội bộ và khách hàng để nghiệm thu sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Từ Cao đẳng trở lên
Độ tuổi: 22 - 30 tuổi
Hình thức: Nhân viên chính thức hoặc Cộng tác viên
Có trí tưởng tượng và óc sáng tạo cao, khả năng diễn đạt ý tưởng tốt.
Có kiến thức về TVC Production, đam mê, yêu thích, có định hướng nghề nghiệp gắn bó với lĩnh vực truyền thông.
Có kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng từ 1 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt, tư duy độc lập, có khả năng tổng hợp và phân tích, khả năng làm việc nhóm tốt
Trình độ tiếng Anh : Nghe, đọc, nói tốt
Sử dụng thành thạo phần mềm Word, Excel và Powerpoint

Tại Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh bao gồm: lương cố đinh + hoa hồng dự án. Tổng thu nhập lên đến 200 triệu/ năm trở lên.
Luôn được Sếp tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, không phân biệt cấp bậc và tuổi tác, là “ ma cũ” hay “ma mới.
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp với phương châm “ Làm hết sức, chơi hết mình”
Được tham gia thường xuyên các hoạt động ghi hình chương trình truyền hình, giao lưu và gặp gỡ người nổi tiếng.
Thời gian thử việc 02 tháng . Đóng BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Công ty CP quảng cáo và truyền thông Sao Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP Hà Nội: 25T1 Hoàng Đạo Thuý, Cầu Giấy, HN. VP HCM: 36 Mai Chí Thọ, quận 2, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

