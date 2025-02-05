Tuyển Copywriter CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 ngõ 4 Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản và tương tác trên các kênh social (Facebook,tiktok,youtube,..) của công ty.

Lên kịch bản nội dung cho video (Clip Tiktok ngắn, video giới thiệu công ty,...)

Trực tiếp lên hình và tham gia sản xuất video theo order.

Phối hợp với bộ phận Editor trong quá trình hậu kỳ, sản xuất nội dung để đảm bảo chất lượng video.

Phối hợp cùng các vị trí khác trong công ty để phát triển nội dung phù hợp và đồng bộ trên các nền tảng.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả đảm bảo KPIs đề ra

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 22 - 28 tuổi

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ngoại hình sáng, khả năng ăn nói và biểu đạt trước ống kính tốt. Có tài lẻ là một điểm cộng.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm sản xuất video trên Tiktok

Biết sử dụng Canva và Capcut và các công cụ AI

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000 000 - 15.000 000 VNĐ (thỏa thuận khi phỏng vấn) + thưởng bonus theo kết quả công việc

Thời gian thử việc: 02 tháng, hưởng 85% lương

Tham gia chế độ BHXH đầy đủ theo quy định sau thử việc

Đội ngũ trẻ, năng động và quyết tâm.

Công ty trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ làm việc

Hưởng đầy đủ chế độ nghỉ phép năm, thưởng ngày lễ, tết, lương tháng 13, thưởng đánh giá.

Đi du lịch 1 lần/ năm các địa điểm.

Văn hóa đề cao tinh thần cầu tiến, có cơ hội đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO

