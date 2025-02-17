Tuyển Copywriter Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý hoạt động đăng tải nội dung trên các nền tảng Social Media và đo lường hiệu quả hoạt động.

Quản lý hoạt động đăng tải nội dung

Viết nội dung cho blog, website, email, social media, eBook,... trong lĩnh vực AI, Crypto

Viết nội dung

Nghiên cứu và phân tích thị trường để xây dựng nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu.

Nghiên cứu và phân tích thị trường

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch content marketing.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh (IELTS 6.5) để phục vụ thị trường mục tiêu tại các quốc gia Tier 1 như Hoa Kỳ, Canada, Anh,...

Giới tính: Nữ.

Chịu được áp lực.

Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực AI, Crypto và Marketing.

Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.

Tại Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: Từ 8 Triệu - 12 Triệu VNĐ/tháng + KPI + Phụ Cấp

Đào tạo bài bản về các công cụ, AI, kỹ năng giúp tăng gấp 3-5 lần năng suất làm việc.

Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.

Xét duyệt lương 1-2 lần/năm.

Cơ hội tiếp xúc với các dự án AI, Crypto, Blockchain mới nhất.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin