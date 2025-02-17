Tuyển Copywriter Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP
- Hà Nội: Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý hoạt động đăng tải nội dung trên các nền tảng Social Media và đo lường hiệu quả hoạt động.
Quản lý hoạt động đăng tải nội dung
Viết nội dung cho blog, website, email, social media, eBook,... trong lĩnh vực AI, Crypto
Viết nội dung
Nghiên cứu và phân tích thị trường để xây dựng nội dung phù hợp với đối tượng mục tiêu.
Nghiên cứu và phân tích thị trường
Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến dịch content marketing.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ.
Chịu được áp lực.
Đam mê và quan tâm đến lĩnh vực AI, Crypto và Marketing.
Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.
Tại Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản về các công cụ, AI, kỹ năng giúp tăng gấp 3-5 lần năng suất làm việc.
Bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động.
Xét duyệt lương 1-2 lần/năm.
Cơ hội tiếp xúc với các dự án AI, Crypto, Blockchain mới nhất.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc Tế TG GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI