Tuyển Copywriter Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu và nắm bắt thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, thị trường và đối tượng khách hàng mục tiêu.

Sáng tạo và viết các nội dung quảng cáo, tiếp thị, văn bản quảng cáo in ấn, email marketing, nội dung website, social media…

Tối ưu hóa nội dung để gia tăng hiệu quả, tỷ lệ chuyển đổi và tương tác với khách hàng.

Phối hợp chặt chẽ với nhóm thiết kế đồ họa, media và các bộ phận liên quan để hoàn thiện các sản phẩm quảng cáo.

Liên tục nghiên cứu xu hướng, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung.

Hỗ trợ lên ý tưởng và lập kế hoạch, xây dựng chiến lược cùng phòng ban.

Thực hiện các công việc trong khả năng và nghiệp vụ từ cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Đã từng có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content quảng cáo, kịch bản video từ 6 tháng

- Cẩn thận, tỉ mỉ;

- Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.

Thái độ, tố chất:

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

- Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.

- Nhanh nhẹn, chủ động.

- Tích cực, kỷ luật.

Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000vnđ – 15.000.000vnđ/tháng.

Thưởng KPI team Convert: 15% trên tổng thưởng doanh thu.

Phụ cấp: 42.000vnđ/ngày.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng thứ 7 (Từ 8h30 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30).

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik tok, Instagram.

- Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: content SEO, Content viral, content quảng cáo.

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing: thiết kế, chỉnh sửa video, chạy ads.

- Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.

- Đề xuất tăng lương định kỳ từ 6 tháng/lần.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT, Khám sức khỏe định kỳ.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

- Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Phát triển Công nghệ Quốc tế Langmaster

