Tuyển Customer Success CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thứ Hai – Thứ Sáu (8h30 - 17h30) Được làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực khác nhau Được học hỏi, đào tạo và tham gia vào các dự án lớn Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc. Các chế độ khác theo quy định nhà nước (BHXH, 12 ngày phép – nghỉ lễ, Tết), Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm CRM:

Thực hiện các buổi đào tạo trực tuyến hoặc trực tiếp cho khách hàng về cách sử dụng phần mềm CRM (có hỗ trợ chi phí đào tạo ngoài lương)

Cung cấp các tài liệu, video hoặc hướng dẫn khách hàng sử dụng qua các kênh

Giải đáp các thắc mắc về các tính năng phần mềm cho khách hàng, nội bộ trong quá trình sử dụng hệ thống

2. Xử lý và giải quyết các vấn đề của khách hàng:

Tiếp nhận, verify level 1, phân bổ và xử lý các yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng phản hồi như lỗi, feedback về hệ thống.

Đảm bảo các yêu cầu được giải quyết nhanh chóng, chính xác và theo đúng cam kết SLA với khách hàng.

3. Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng (gọi điện, gửi email, nhắn tin trao đổi với đầu mối,..) định kỳ theo kịch bản của công ty.

Theo dõi tình hình sử dụng hệ thống của khách hàng và báo cáo cho các bộ phận liên quan

Lên nội dung kịch bản & Thực hiện khảo sát định kỳ để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng.

Thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng và gửi đến bộ phận phát triển sản phẩm nhằm cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

Đưa ra đề xuất, cải tiến quy trình hỗ trợ và giúp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

4. Công việc khác:

Soạn các tài liệu hướng dẫn sử dụng và cập nhật lên các kênh hỗ trợ khách hàng như Website, Chatbot, FAQs,.

Thực hiện verify các dự án GO trước khi bàn giao cho khách hàng.

Báo cáo và thực hiện công việc khác theo sự phân công của Teamlead

Yêu Cầu Công Việc

Về kỹ năng

Có khả năng giao tiếp rõ ràng, thuyết phục và thân thiện qua các kênh khác nhau (email, điện thoại, chat, v.v.).

Có khả năng xử lý các tình huống khó khăn, phát hiện và phân tích nguyên nhân của sự cố, đề xuất giải pháp xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc với bộ phận liên quan và cũng có thể làm việc độc lập khi cần thiết.

Có kỹ năng quản lý công việc trong môi trường làm việc có nhiều thách thức, áp lực và đa tác vụ.

Có kỹ năng sử dụng docs, powerpoint, excel thành thạo và có thể sử dụng các công cụ khác như canvas, mail,..trong quá trình làm việc.

2. Về trình độ và kinh nghiệm

Ưu tiên các ứng viên có bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành tương tự, có liên quan.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ khách hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với phần mềm CRM.

Hiểu biết cơ bản về các phần mềm CRM và các công cụ công nghệ liên quan là một lợi thế

3. Về tính cách

Tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh

Kiên trì, chăm chỉ, không sợ từ chối và thất bại.

Sẵn sàng học hỏi và làm quen với phần mềm CRM mà công ty triển khai.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CLOUDGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

