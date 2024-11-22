Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22 tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Data Analyst Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu phục vụ cho báo cáo và ra quyết định, sử dụng SuperSet và các công cụ trực quan hóa dữ liệu khác.

Xây dựng báo cáo, dashboard và các chỉ số KPI cho hệ thống Data Warehouse.

Phối hợp với Data Engineer để đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác cho phân tích.

Tư vấn và hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc sử dụng và diễn giải dữ liệu.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 3 năm kinh nghiệm trong phân tích dữ liệu.

Kỹ năng tốt với SQL, công cụ trực quan hóa như SuperSet.

Hiểu biết về các quy trình xử lý dữ liệu và các hệ thống Data Warehouse.

Kinh nghiệm tham gia vào các dự án Data Warehouse là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000.000đ - 40.000.000đ

Thưởng dự án/thưởng kinh doanh: từ 1 – 5 tháng lương, trả cuối năm

Đánh giá nhân sự và điều chỉnh lương: định kỳ 1 năm 1 lần.

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, 08h30 đến 17h30.

Nghỉ phép: 12 ngày/năm

Nghỉ lễ, nghỉ thai sản, nghỉ ốm, nghỉ hiếu hỉ: theo quy định chung của luật Lao động.

BHXH, BHYT, BHTN cho 100% cán bộ sau thời gian thử việc.

Chính sách thu hút và đãi ngộ nhân tài.

Chính sách ưu đãi đối với nhân viên có thâm niên làm việc tại công ty.

Chế độ nghỉ mát, du xuân, liên hoan cuối năm cho nhân viên và gia đình.

Các hoạt động giao lưu bóng đá, golf, văn nghệ...

Đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu công việc

Được tham gia các dự án lớn triển khai toàn quốc

Được tiếp cận các kỹ thuật, công nghệ hiện đại...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải Pháp Thiên Hoàng

