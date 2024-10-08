Tuyển Data Engineer Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Data Engineer

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 12, tòa nhà Minh Long, số 17 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khai thác và thu thập dữ liệu, thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trong hệ sinh thái và đối tác bên ngoài vào platform của VNPAY
- Đảm bảo dữ liệu được tổ chức và lưu trữ hiệu quả nhất cho mục đích khai thác
- Thiết kế, xây dựng và duy trì các data pipeline được tối ưu hóa và các giải pháp ETL/ELT làm công cụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cung cấp nền tảng phân tích và phân tích theo thời gian thực.
- Chủ động giao tiếp với người dùng dữ liệu để hiểu các yêu cầu dữ liệu, xây dựng và triển khai các giải pháp dữ liệu được tối ưu hóa.
- Đánh giá kiến trúc dữ liệu phức tạp hiện tại trong tổ chức và xác định các cải thiện bắt buộc.
- Xác định các chiến lược cho cơ sở hạ tầng dữ liệu để đáp ứng nhu cầu sử dụng và phân tích dữ liệu của tổ chức.
- Quản lý và thúc đẩy nâng cấp hệ thống và lưu trữ để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và sản phẩm cho hoạt động dữ liệu.
- Thiết kế và cung cấp cơ sở hạ tầng dữ liệu và chức năng với các công nghệ phù hợp nhất cho DA, DS và các vai trò kinh doanh khác để kiếm tiền từ dữ liệu và thực hiện chiến lược của VNPAY.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng một trong các ngôn ngữ lập trình: Java, Scala, Python
- Làm việc với hệ sinh thái bigdata của Apache: Hadoop, Spark, Kafka, Nifi, Airflow, Flink, Kafka, Hive,...
- Làm việc với các CSDL NOSQL: Mongo, Redis,... và các CSDL SQL: Oracle, Postgres, ... Google Bigquery
- Làm việc với Apache Ambari, Docker, Kubernetes là một lợi thế
- Hiểu biết cơ bản về các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp
- Có kinh nghiệm hay kiến thức về PowerBI hay hệ thống tương tự
- Từng có kinh nghiệm triển khai các các hệ thống lớn, triệu khách hàng, bigdata là một lợi thế
- Hiểu biết sâu về tối ưu các task ETL/ELT, thiết kế và xây dựng các data model đa chiều
- Hiểu biết về các nguyên tắc an ninh dữ liệu để đảm bảo tuân thủ
- Có kinh nghiệm làm việc trong mô hình Agile
- Có kinh nghiệm trong việc thiết kế, lập trình, cung cấp các microservices có hiệu năng cao và/hoặc cung cấp các giải pháp phục vụ hàng triệu người dùng

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
- Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
- Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
- Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
- Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
- Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
- Quà tặng các ngày lễ trong năm
Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Môi trường làm việc hiện đại:
- Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
- Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
- Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Phát triển nghề nghiệp:
- Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
- Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
- Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
- Công ty thành lập hơn 17 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Hoạt động ngoại khóa phong phú:
- Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
- Các câu lạc bộ:
CLB Bóng đá CLB Cầu lông CLB Điền kinh
CLB Bóng đá
CLB Cầu lông
CLB Điền kinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) TOP CÔNG TY

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

