Tuyển Data Engineer Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 22B, Đường D3, Phường Phước Long B, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Phối hợp xây dựng và duy trì pipeline xử lý dữ liệu phục vụ các bài toán phân tích và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tham gia tích hợp và đóng góp vào hệ thống backend liên quan đến thu thập, xử lý làm sạch, xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và phân phối dữ liệu (data API, microservices,...).

Viết SQL queries để phục vụ nhu cầu truy xuất và phân tích dữ liệu.

Hỗ trợ triển khai và duy trì data warehouse hoặc data lake.

Phối hợp với các bộ phận như BI, Product, và Business để hiểu nhu cầu dữ liệu.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Data Engineer hoặc Data Scientist

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Python (ưu tiên), R, Scala

Có kinh nghiệm sử dụng các loại database SQL (MySQL, PostgreSQL, ...) và NoSQL (Elasticsearch, Redis, MongoDB, ...).

Hiểu và có kinh nghiệm với quy trình ETL/ELT, xử lý dữ liệu hàng loạt hoặc theo thời gian thực (batch vs. streaming).

Có kiến thức về machine learning, deep learning là lợi thế

Yêu cầu có kỹ năng research, tìm tòi.

Kỹ năng sử dụng AI trong lập trình.

Làm việc nhóm tốt: Agile/Scrum, Jira, Trello.

Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Lương tháng 13,14.., thưởng cuối năm và thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm.

Được đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Freshdi Việt Nam

