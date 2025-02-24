Tuyển Data Engineer Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Quản lý

- Quản lý, vận hành dữ liệu trên kho dữ liệu datalake, data warehouse, data mart

- Quản lý người dùng và vai trò của người dùng trên các kho dữ liệu

- Quản lý các nguồn dữ liệu, bảo mật và siêu dữ liệu

- Quản lý hệ thống dữ liệu chủ master data(MDM)

- Thực hiện kiểm tra thống kê trên các kho dữ liệu để xác định chất lượng và toàn vẹn dữ liệu(data governance)

Xây dựng

- Tham gia cùng DBA thiết kế, xây dựng mô hình data architecture cho công ty

- Thiết kế xây dựng và tối ưu các luồng dữ liệu(data pipeline) từ các nguồn.

- Thiết kế xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và tối ưu các data warehouse, data mart, data lake, mdm

- Khắc phục sự cố môi trường kho dữ liệu

- Thiết kế xây dựng các data model phục vụ báo cáo cho người dùng

Hỗ trợ

- Cung cấp đảm bảo chất lượng của dữ liệu, làm việc với các nhà phân tích dữ liệu đảm bảo dữ liệu sẵn sàng và đúng đắn.