Tuyển Data Engineer Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Data Engineer Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà CJ 06 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 01, Tp.HCM
Mô Tả Công Việc Data Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý
- Quản lý, vận hành dữ liệu trên kho dữ liệu datalake, data warehouse, data mart
- Quản lý người dùng và vai trò của người dùng trên các kho dữ liệu
- Quản lý các nguồn dữ liệu, bảo mật và siêu dữ liệu
- Quản lý hệ thống dữ liệu chủ master data(MDM)
- Thực hiện kiểm tra thống kê trên các kho dữ liệu để xác định chất lượng và toàn vẹn dữ liệu(data governance)
Xây dựng
- Tham gia cùng DBA thiết kế, xây dựng mô hình data architecture cho công ty
- Thiết kế xây dựng và tối ưu các luồng dữ liệu(data pipeline) từ các nguồn.
- Thiết kế xây dựng, chuẩn hóa, làm sạch và tối ưu các data warehouse, data mart, data lake, mdm
- Khắc phục sự cố môi trường kho dữ liệu
- Thiết kế xây dựng các data model phục vụ báo cáo cho người dùng
Hỗ trợ
- Cung cấp đảm bảo chất lượng của dữ liệu, làm việc với các nhà phân tích dữ liệu đảm bảo dữ liệu sẵn sàng và đúng đắn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gemadept
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI