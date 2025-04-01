Tuyển Đầu bếp JobsGO Recruit làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Km92 Đường 5 mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đánh giá và phân tích thông tin để cung cấp báo giá chính xác; Chuẩn bị Khảo sát, Báo giá Đấu thầu & Đề xuất; Nghiên cứu thông tin thị trường - Sales

- Thiết lập quy trình chất lượng, kế hoạch kiểm tra & thử nghiệm, quy trình…dựa trên yêu cầu của khách hàng. Giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng và các vấn đề phát sinh trong quá trình chế tạo tại xưởng hoặc công trường - QA

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 35 tuổi

-

- Tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc trung cấp nghề, chuyên ngành công nghệ ô tô, máy móc, cơ khí hoặc chuyên ngành liên quan.

- Có khả năng đọc, vẽ bản vẽ cơ khí

- Sức khỏe tốt, đạo đức tốt

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế. Cơ hội nâng cao trình độ kỹ thuật khi thường xuyên làm việc với các dự án của Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật,…

- Chế độ làm việc theo quy định công ty, làm thêm giờ linh hoạt; Tăng ca ngày thường: 150% tiền lương; vào T7, CN: 200% tiền lương; vào các ngày Lễ / Tết: 300% tiền lương. Ăn ca, bữa phụ miễn phí tại công ty.

- Nghỉ tất cả các ngày Lễ, Tết trong năm + 2 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương; Nghỉ phép năm theo quy định.

- Tăng lương hàng năm theo tính chất bù trượt giá + kết quả Đánh giá năng lực và theo kết quả Thăng chức / Khen thưởng.

- Được thưởng theo thành tích làm việc; Thưởng lợi nhuận; Lương tháng thứ 13; Thưởng sáng kiến cải tiến, thâm niên công tác, dịp Lễ, Tết; Hỗ trợ nghỉ mát.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo mức lương ký HĐLĐ; Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện uy tín của thành phố; Được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo chính sách của công ty.

- Quà sinh nhật công ty, sinh nhật CBCNV; Quà CBCNV kết hôn; Thăm hỏi, chia buồn...

- Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp Kỹ sư; Phụ cấp Tekla; Phụ cấp Toeic và các phụ cấp công việc liên quan.

- Cấp phát đầy đủ BHLĐ chất lượng; Bồi dưỡng độc hại theo quy định.

- Lương được áp dụng theo quy chế lương của công ty hoặc theo thỏa thuận

- Có xe đưa đón khi làm việc tại BVHI – Nam Đình Vũ

- Các chế độ khác: tuân theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và các quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin