Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
Banner, poster, brochure, tờ rơi, standee...
Hình ảnh cho các dự án truyền thông của công ty (website, fanpage, email...)
Dựng animation hoặc GIF
Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 6 tháng trở lên.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign...
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có kiến thức về in ấn là một lợi thế.
Có thể làm việc fulltime
Có thể sử dụng những các công cụ AI.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thương lượng
Có cung cấp thiết bị làm việc
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật.
Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Có cơ hội được tham gia vào các dự án của nhãn hàng lớn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
