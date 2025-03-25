Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Banner, poster, brochure, tờ rơi, standee...

Hình ảnh cho các dự án truyền thông của công ty (website, fanpage, email...)

Dựng animation hoặc GIF

Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm thiết kế đồ họa từ 6 tháng trở lên.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign...

Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kiến thức về in ấn là một lợi thế.

Có thể làm việc fulltime

Có thể sử dụng những các công cụ AI.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thương lượng

Có cung cấp thiết bị làm việc

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty và pháp luật.

Có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Có cơ hội được tham gia vào các dự án của nhãn hàng lớn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG HỢP CHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin