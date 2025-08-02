Tuyển Designer Chenglovehair làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 205 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Định hướng concept, xây dựng key visual cho nhãn hàng theo từng chiến dịch;

Thiết kế ấn phẩm online trên các kênh social, thương mại điện tử, website;

Thiết kế ấn phẩm offline như POSM, bandroll, standee;

Kiểm soát đối tác/NCC sản xuất, gia công các ứng dụng thiết kế đảm bảo chất lượng, nội dung và tính nhất quán của thương hiệu;

Nghiên cứu, phân tích xu hướng thiết kế thị trường và đối thủ cạnh tranh

Quản lý tài nguyên thiết kế của phòng Marketing;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm trở lên

Kinh nghiệm:

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm về:

Ưu tiên

+ Set up, chụp ảnh sản phẩm

+ Thiết kế bao bì sản phẩm, bộ sưu tập

+ Edit video cơ bản

Kỹ năng: khai thác và sử dụng tốt các phần mềm về đồ họa, thiết kế hình ảnh 2D: AI, Corel, Photoshop, Illustrator ...

Kỹ năng:

Tư duy thẩm mỹ: hiện đại, tươi sáng, trẻ trung, cập nhật xu hướng, phù hợp với thị hiếu giới trẻ;

Tư duy thẩm mỹ:

Tính cách: Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo trong mọi yêu cầu thiết kế;

Tính cách:

Tại Chenglovehair Thì Được Hưởng Những Gì

Nhãn hàng: Offer 1 hoặc cả 2 brand

Thu nhập: 10- 15 triệu, có thể deal theo năng lực;

Thu nhập:

Thử việc: 2 tháng. 85% lương cứng.

Thử việc:

Cơ hội thăng tiến lên trưởng bộ phận

Thưởng khác: Thưởng nóng, Thưởng tết dương lịch, valentine trắng, đen ( 14/2, 14/3), Quốc tế phụ nữ 8/3, giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Quốc tế lao động 30/4, 1/5, Sinh nhật công ty 20/05, Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung Thu 15/08, Giáng Sinh 24/12, Tết Âm lịch ( lương tháng 13 + quà tết) Quốc trế thiếu nhi 01/06 ( Quà cho các con cán bộ nhân viên) ,...

Thưởng khác:

Chế độ phúc lợi khác: Cưới hỏi, Thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...

Chế độ phúc lợi khác:

1 năm có 12 ngày phép;

Các hoạt động gắn kết: Tiệc nội bộ theo các sự kiện năm như 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, Sinh nhật các tháng, Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát 2 lần /năm, sinh hoạt tập thể,...

Các hoạt động gắn kết:

Được chủ động trao đổi, đề xuất kế hoạch, nguyện vọng để phát triển tối đa năng lực làm việc; Được đào tạo phát triển năng lực chuyên môn;

Được làm việc trong môi trường công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết, năng động;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenglovehair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin