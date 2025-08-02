Tuyển Designer Chenglovehair làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Chenglovehair
- Hà Nội: Số 205 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Định hướng concept, xây dựng key visual cho nhãn hàng theo từng chiến dịch;
Thiết kế ấn phẩm online trên các kênh social, thương mại điện tử, website;
Thiết kế ấn phẩm offline như POSM, bandroll, standee;
Kiểm soát đối tác/NCC sản xuất, gia công các ứng dụng thiết kế đảm bảo chất lượng, nội dung và tính nhất quán của thương hiệu;
Nghiên cứu, phân tích xu hướng thiết kế thị trường và đối thủ cạnh tranh
Quản lý tài nguyên thiết kế của phòng Marketing;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm về:
Ưu tiên
+ Set up, chụp ảnh sản phẩm
+ Thiết kế bao bì sản phẩm, bộ sưu tập
+ Edit video cơ bản
Kỹ năng: khai thác và sử dụng tốt các phần mềm về đồ họa, thiết kế hình ảnh 2D: AI, Corel, Photoshop, Illustrator ...
Kỹ năng:
Tư duy thẩm mỹ: hiện đại, tươi sáng, trẻ trung, cập nhật xu hướng, phù hợp với thị hiếu giới trẻ;
Tư duy thẩm mỹ:
Tính cách: Chăm chỉ, chủ động, sáng tạo trong mọi yêu cầu thiết kế;
Tính cách:
Tại Chenglovehair Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10- 15 triệu, có thể deal theo năng lực;
Thu nhập:
Thử việc: 2 tháng. 85% lương cứng.
Thử việc:
Cơ hội thăng tiến lên trưởng bộ phận
Thưởng khác: Thưởng nóng, Thưởng tết dương lịch, valentine trắng, đen ( 14/2, 14/3), Quốc tế phụ nữ 8/3, giỗ tổ Hùng Vương 10/03 Quốc tế lao động 30/4, 1/5, Sinh nhật công ty 20/05, Quốc khánh 2/9, Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trung Thu 15/08, Giáng Sinh 24/12, Tết Âm lịch ( lương tháng 13 + quà tết) Quốc trế thiếu nhi 01/06 ( Quà cho các con cán bộ nhân viên) ,...
Thưởng khác:
Chế độ phúc lợi khác: Cưới hỏi, Thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm đau,...
Chế độ phúc lợi khác:
1 năm có 12 ngày phép;
Các hoạt động gắn kết: Tiệc nội bộ theo các sự kiện năm như 8/3, 20/10, Trung thu, Noel, Sinh nhật các tháng, Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát 2 lần /năm, sinh hoạt tập thể,...
Các hoạt động gắn kết:
Được chủ động trao đổi, đề xuất kế hoạch, nguyện vọng để phát triển tối đa năng lực làm việc; Được đào tạo phát triển năng lực chuyên môn;
Được làm việc trong môi trường công bằng, minh bạch, chuyên nghiệp, trẻ trung, nhiệt huyết, năng động;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenglovehair
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
