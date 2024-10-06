Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 4th Floor, Elipse Tower, 110 Tran Phu street, Ha Dong province, Ha Noi city, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế và phát triển các API RESTful và GraphQL sử dụng NestJS.

- Xây dựng và triển khai các module, service, và controller.

- Tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và hiệu quả.

- Cộng tác với các PM và các bên liên quan khác để hoàn thành dự án đúng thời hạn với chất lượng cao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương,

- Kinh nghiệm làm việc với Node.js và framework NestJS.

- Kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, hoặc MySQL.

- Hiểu biết vững về TypeScript.

- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và áp dụng các công nghệ, công cụ mới trong công việc được giao

- Tốt Nghiệp Đại Học chuyên ngày CNTT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : upto 20M (thỏa thuận theo năng lực)

- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.

- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.

- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước

- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý

- Chế độ thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

