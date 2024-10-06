Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4th Floor, Elipse Tower, 110 Tran Phu street, Ha Dong province, Ha Noi city, Hà Đông
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Thiết kế và phát triển các API RESTful và GraphQL sử dụng NestJS.
- Xây dựng và triển khai các module, service, và controller.
- Tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
- Cộng tác với các PM và các bên liên quan khác để hoàn thành dự án đúng thời hạn với chất lượng cao.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương,
- Kinh nghiệm làm việc với Node.js và framework NestJS.
- Kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, hoặc MySQL.
- Hiểu biết vững về TypeScript.
- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và áp dụng các công nghệ, công cụ mới trong công việc được giao
- Tốt Nghiệp Đại Học chuyên ngày CNTT
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : upto 20M (thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
- Chế độ thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
