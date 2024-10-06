Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
IT phần mềm

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4th Floor, Elipse Tower, 110 Tran Phu street, Ha Dong province, Ha Noi city, Hà Đông

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế và phát triển các API RESTful và GraphQL sử dụng NestJS.
- Xây dựng và triển khai các module, service, và controller.
- Tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng để đảm bảo tốc độ xử lý nhanh chóng và hiệu quả.
- Cộng tác với các PM và các bên liên quan khác để hoàn thành dự án đúng thời hạn với chất lượng cao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương dương,
- Kinh nghiệm làm việc với Node.js và framework NestJS.
- Kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như PostgreSQL, MongoDB, hoặc MySQL.
- Hiểu biết vững về TypeScript.
- Có kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và áp dụng các công nghệ, công cụ mới trong công việc được giao
- Tốt Nghiệp Đại Học chuyên ngày CNTT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : upto 20M (thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia các buổi seminar hàng tháng nâng cao năng lực chuyên môn.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.
- Được tiếp xúc với các bài toán lớn về chịu tải, bảo mật.
- Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia BHXH, BHYT và hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Team building, liên hoan tổ chức hàng tuần, hàng tháng, hàng quý
- Chế độ thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EASY1 HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 108 Dịch Vọng Hậu , Cầu Giấy , Hà Nội

