Tuyển Software Engineer South Edge Digital LTD., Co. làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 15 - 20 Triệu

South Edge Digital LTD., Co.
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
South Edge Digital LTD., Co.

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại South Edge Digital LTD., Co.

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: B14, đường số 9, KĐT An Đông Villa, phường An Đông, TP Huế

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý và tối ưu performance cho hệ thống VPS hệ điều hành Ubuntu
Lập trình plugin, sửa lỗi theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
Cắt ráp giao diện từ figma lên website CMS chỉ định, tối ưu giảm truy vấn, tăng tốc độ load và các hiệu ứng UI UX cho website
Bảo trì, thêm mới các tính năng cho các hệ thống website nhằm nâng cao hiệu suất công việc.
Phát triển các sản phẩm mới của công ty trong tương lai sử dụng PHP.
Đưa ra các phương án cải thiện hiệu năng.
Phân tích yêu cầu, đề xuất giải pháp về công nghệ.
Thực hiện công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chủ động trong công việc, tính tự giác cao, ham học hỏi, tinh thần làm việc hăng hái, chăm chỉ, tích cực, chịu được áp lực.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với Wordpress và các plugin thông dụng.
2 năm kinh nghiệm
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong việc tự build và quản lý nhiều VPS Linux
Thông thạo theme Flatsome hoặc Xstore trên Wordpress
Thông thạo PHP, HTML, CSS, JavaScript, jQuery.
Thông thạo Codeigniter hoặc React là 1 lợi thế

Tại South Edge Digital LTD., Co. Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 15 triệu đến 20 triệu.
Xét tăng lương 6 tháng - 1 năm một lần
Thưởng lương tháng 13; thưởng KPI Quý và KPI Năm theo hiệu quả công việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc.
Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường niên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại South Edge Digital LTD., Co.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

South Edge Digital LTD., Co.

South Edge Digital LTD., Co.

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 17/5A Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

