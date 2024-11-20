Tuyển Software Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Software Engineer TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Software Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Quản lý đội ngũ phát triển phần mềm: Lãnh đạo và hướng dẫn các lập trình viên trong nhóm, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.
Thiết kế và phát triển phần mềm: Tham gia vào quá trình thiết kế hệ thống và phát triển các tính năng chính của phần mềm từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release
Thiết kế kiến trúc hệ thống, Database, phát triển các chức năng đồng thời support các thành viên trong team
Kiểm tra mã nguồn: Đảm bảo mã nguồn được viết theo các tiêu chuẩn chất lượng và bảo mật.
Đào tạo và phát triển nhân viên: Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ sự phát triển chuyên môn của các thành viên trong nhóm.
Tương tác với các bên liên quan: Làm việc trực tiếp với các bộ phận khác như PM, QA, và các ban nghiệp vụ để hiểu rõ yêu cầu và đảm bảo sản phẩm được phát triển theo đúng kế hoạch.
Quản lý dự án: Lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và báo cáo kết quả cho cấp trên.
Giải quyết vấn đề: Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển và tìm ra giải pháp nhanh chóng.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lập trình với Java, 1 năm kinh nghiệm Team Leader dự án tối thiểu từ 5 developer trở lên.
Có kiến thức nền tảng tốt về OOP, Web Development, DBMS, ORM, Design Pattern
Thành thạo Restful API, HTML, CSS, Javascript (Jquery, ...) Bootstrap, JSON, XML.
Thành thạo PostgreSQL (hoặc MySQL, MSSQL, Oracle). Có khả năng thiết kế DB và tối ưu performance hệ thống
Nắm vững mô hình MVC
Thành thạo Git
Có kinh nghiệm tối ưu hiệu năng cho những ứng dụng thực tế trên production, phục vụ lượng lớn người dùng và dữ liệu
Sẵn sàng học hỏi và phát triển những ngôn ngữ mới (Đã từng làm việc với Java là một lợi thế)
Kỹ năng lãnh đạo: Có khả năng lãnh đạo, định hướng và tạo động lực cho nhóm.
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt và có khả năng truyền đạt ý tưởng rõ ràng với các bên liên quan.
Khả năng giải quyết vấn đề: Sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
Chịu được áp lực công việc: Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về thời gian.

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 20.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng (đánh giá tăng lương theo năng lực);
- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;
- Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;
- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;
- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;
- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 05 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

