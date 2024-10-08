Tuyển Developer thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Developer thu nhập 25 - 40 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Team Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release; Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng đồng thời support các thành viên trong team; Quản lý, lập kế hoạch, review công việc của các thành viên trong team; Transfer lại cho Team về giải pháp, kiến trúc hệ thống; Support các thành viên trong team xử lý những vấn đề khó phát sinh trong quá trình phát triển; Tham gia với PM lập kế hoạch và hỗ trợ quản lý dự án; Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý( Research new Technologies, Support team...).
Tham gia vào phát triển các dự án với vai trò Team Leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release;
Thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, Database, phát triển các chức năng đồng thời support các thành viên trong team;
Quản lý, lập kế hoạch, review công việc của các thành viên trong team;
Transfer lại cho Team về giải pháp, kiến trúc hệ thống;
Support các thành viên trong team xử lý những vấn đề khó phát sinh trong quá trình phát triển;
Tham gia với PM lập kế hoạch và hỗ trợ quản lý dự án;
Làm các công việc khác theo sự phân công của quản lý( Research new Technologies, Support team...).

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm; Có từ 03 năm kinh nghiệm Yêu thích tìm hiểu công nghệ, cập nhật xu hướng công nghệ mới và có khả năng phân tích ứng dụng công nghệ trong các bài toán cụ thể; Hiểu biết và nắm vững quy trình phát triển phần mềm; Am hiểu các hệ điều hành và cơ sở dữ liệu khác nhau; Có khả năng điều hành, quản lý, tổ chức, phân công công việc và kiểm soát các vấn đề phát sinh; Có khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao; Có khả năng đọc hiểu tài liệu và research bằng tiếng anh; Chủ động tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới áp dụng vào dự án; Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ sư phần mềm;
Có từ 03 năm kinh nghiệm
Yêu thích tìm hiểu công nghệ, cập nhật xu hướng công nghệ mới và có khả năng phân tích ứng dụng công nghệ trong các bài toán cụ thể;
Hiểu biết và nắm vững quy trình phát triển phần mềm;
Am hiểu các hệ điều hành và cơ sở dữ liệu khác nhau;
Có khả năng điều hành, quản lý, tổ chức, phân công công việc và kiểm soát các vấn đề phát sinh;
Có khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao;
Có khả năng đọc hiểu tài liệu và research bằng tiếng anh;
Chủ động tìm hiểu, học hỏi các công nghệ mới áp dụng vào dự án;
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn; Chế độ BHYT, BHXH, BHTN công ty đóng ngoài lương; Thưởng Tết âm Lịch; Bếp ăn cho Nhân viên (công ty hỗ trợ chi phí); Hỗ trợ người lao động các dịp: 30/4 – 1/5, ngày 2/9, tết dương lịch; Quà sinh nhật cho người lao động; Với nữ nhân viên: ngày 8/3, 20/10; Với nhân viên có con dưới 15 tuổi: 1/6, trung thu; Các chế độ nghỉ theo quy định của nhà nước; Nghỉ mát một lần một năm, team building 1-2 dịp một năm và các chế độ đào tạo, công tác khác; Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn;
Chế độ BHYT, BHXH, BHTN công ty đóng ngoài lương;
Thưởng Tết âm Lịch;
Bếp ăn cho Nhân viên (công ty hỗ trợ chi phí);
Hỗ trợ người lao động các dịp: 30/4 – 1/5, ngày 2/9, tết dương lịch;
Quà sinh nhật cho người lao động;
Với nữ nhân viên: ngày 8/3, 20/10;
Với nhân viên có con dưới 15 tuổi: 1/6, trung thu;
Các chế độ nghỉ theo quy định của nhà nước;
Nghỉ mát một lần một năm, team building 1-2 dịp một năm và các chế độ đào tạo, công tác khác;
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, đa dạng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa 319 Bộ Quốc Phòng, Số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

