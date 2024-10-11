Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 200 đường Nguyễn Văn Bá, P.Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển các dự án về Web, xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application. Nghiên cứu, tìm hiểu các công nghệ về HTML/CSS Javascript mới nhất để áp dụng cái tiến sản phẩm Phối hợp với các back-end developers để hiện thực hóa các thiết kế từ Web Designer Lập trình mini-app trên các nền tảng như Zalo, Momo... Tối ưu hóa tốc độ load trang (pagespeed) theo các tiêu chuẩn mới nhất của Google
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML, CSS, Boostrap và ngôn ngữ lập trình JavaScript Nắm rõ toàn bộ quá trình phát triển web (thiết kế, phát triển và thực thi) Có kiến thức về các quy tắc trong SEO Có kinh nghiệm sử dụng Figma (Hoặc Sketch) Có kiến thức cơ bản về UX/UI Có kiến thức về Responsive Design Có kinh nghiệm kết nối APIs cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 2 tháng Cơ hội huấn luyện: Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai. Đồng nghiệp: Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến Phúc lợi: Lương tháng 13, lương thâm niên quy định công ty Lương Thỏa thuận theo năng lực. Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm. Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Phụ cấp khác: Được hỗ trợ cơm trưa. Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 100 Đường 400, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

