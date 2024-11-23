Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô D3, đường D1, KCN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, , Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Khai thác và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty tới khách hàng.

Lập danh sách khách hàng tiềm năng, đề xuất phương án tiếp cận, gặp gỡ và chăm sóc khách hàng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện hợp đồng, đảm bảo đúng yêu cầu và thời hạn.

Tiếp nhận thông tin, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng.

Quản lý hồ sơ khách hàng và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ độ tuổi từ 20 trở lên, có kỹ năng giao tiếp tốt là lợi thế

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các ngành Công nghệ Ô tô, QTKD, Kinh Tế và các ngành kỹ thuật liên quan.

Kinh nghiệm sales ô tô là lợi thế, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 đ/tháng + hoa hồng

=> Thu nhập thấp nhất từ 15 triệu/tháng

Ký HĐLĐ, BHXH theo quy định nhà nước cùng các phúc lợi khác.

Thưởng nóng tháng/quý/năm, lương tháng 13.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành ô tô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.