Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển đội nhóm kinh doanh, tuyển dụng và đảm bảo mục tiêu doanh số nhóm. Quy mô nhóm từ 2-4 nhân sự, mục tiêu báo hàng từ 40-50 xe máy điện/tháng

Phát triển tệp khách hàng cá nhân tự tìm kiếm bán sản phẩm xe máy điện, pin xe máy nhằm đảm bảo mục tiêu cá nhân từ 15-20 xe máy điện/tháng

Kết nối tệp khách hàng B2B, Kênh đại lý, Khách B2C để bán hàng, trọng tâm là khách hàng B2B hoạt động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, chuỗi cung ứng, cửa hàng có nhu cầu mua xe máy điện trở hàng, các đại lý phân phối xe máy điện

Có khả năng tìm nguồn, tạo nguồn khách hàng chủ động có thể mạnh 1 trong 3 kênh khách cá nhân, khách doanh nghiệp, khách đại lý

Xe máy điện của Selex là dòng xe có thể tích hợp thùng lạnh, thùng chở hàng ở phía sau, 1 chiếc xe có 2 công năng, vừa có thể chở hàng, vừa có thể chở người, tối ưu có các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực giao vận muốn mua xe để vận chuyển. Xe chạy được quãng đường 150km, có thể đổi pin tự động tại các trạm đổi pin không cần sạc, Tệp khách hàng chính công ty đã bán: tài xế trong lĩnh vực giao vận như tài xế hãng Grab, Be, Gojek, các doanh nghiệp vận chuyển giao hàngnhư Lazada, Viettet Post.v.v.

Mức lương cứng offer từ 13-15 triệu, hưởng hoàn thành KPI hàng tháng đạt từ 80% KPI trở lên từ 2 triệu - 6 triệu, thưởng hoa hồng bán xe từ 2-5% tổng doanh số bán xe/tháng, thưởng hoàn thành mục tiêu KPI đội nhóm + Phụ cấp trách nhiệm quản lý

Thời gian làm việc: 8:30 - 17:30, nghỉ trưa 1h từ thứ Hai - thứ Sáu, thứ Bảy làm việc cách tuần

Địa điểm làm việc tại Hà Nội: Số 12 Ngõ 36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm làm việc tại HCM: Số 37A-37B đường Hùng Vương, Phường 4, Quận 5 TP HCM

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing... và các ngành có liên quan

Có từ 03 năm kinh nghiệm trưởng nhóm Kinh doanh phát triển khách hàng, yêu cầu có kinh nghiệm phát triển thị trường trực tiếp, ưu tiên UV có Kinh nghiệm tệp khách B2B, Đại lý

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng tốt

Chăm chỉ, chịu khó, có năng lực triển khai công việc và khả năng chịu áp lực công việc

Có tư duy nhạy bén về kinh doanh, kỹ năng chuyển đổi khách hàng

Trung thực, trách nhiệm, tận tâm trong công việc

Thưởng tháng lương 13 căn cứ vào kết quả hoàn thành công việc, kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty, Thưởng tháng lương 13 có thể: từ 0.5 - 2.5 tháng lương offer

Du lịch năm - Hàng năm, công ty tổ chức du lịch cho toàn thể nhân viên đã ký HĐLĐ chính thức của công ty. Mức chi phí du lịch/người từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng/người tuỳ theo địa điểm tổ chức

Hàng năm, vào các ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật hiện hành ngoài việc được nghỉ theo quy định, công ty căn cứ vào tình hình tài chính sẽ thông báo mức chi thưởng cụ thể cho từng ngày lễ. Mức chi thưởng có nhiều nhóm đối tượng khác nhau nhưng đảm bảo không dưới 200.000 đồng/người

Căn cứ theo đánh giá hiệu quả công việc, hàng tháng/quý/năm công ty sẽ thông báo về việc khen thưởng nhân viên xuất sắc. Mức chi thưởng có nhiều nhóm đối tượng khác nhau nhưng đảm bảo không dưới 500.000 đồng/người

Bản thân ốm: công ty tổ chức thăm hỏi và chi tiền mặt: 300.000 đồng/người

Ma chay: tứ thân phụ mẫu, chồng, vợ, con của người lao động mất công ty tổ chức thăm hỏi vòng hoa và chi tiền mặt: 1.000.000 đồng/người

Và các quy định chế độ khách được gửi cụ thể trong offer với người lao động nếu phù hợp

