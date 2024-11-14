Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1732 QL1A, Tân Túc, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

+ Vinfast Bình Chánh là thành viên trực thuộc Miền Nam Group chuyên phân phối và bảo dưỡng các dòng xe ô tô điện VinFast: VF e34, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9.

+ Vinfast Bình Chánh

+ Mô tả công việc:

- Điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Dịch vụ.

- Xây dựng kế hoạch công việc, chỉ tiêu dịch vụ theo chỉ đạo Ban Giám Đốc.

- Quản lý, bố trí nhân sự hợp lý, khai thác doanh thu dịch vụ hiệu quả.

- Lập kế hoạch các chương trình khuyến mãi, đánh giá hoạt động dịch vụ của hãng xe.

- Giám sát, duy trì hoạt động của các nhóm, tổ dịch vụ sửa chữa xe thực hiện đúng theo quy trình, quy định của Công ty.

- Quản lý, giám sát việc đặt Phụ tùng đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

- Lập kế hoạch, đề xuất, tham gia tuyển dụng và đề xuất kế hoạch đào tạo chuyên môn cho nhân sự Dịch vụ.

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, năm cho Ban Giám Đốc Công ty;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

+ Địa điểm làm việc: 1732 QL1A, Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

+ Địa điểm làm việc:

+ Showroom đang xây dựng, địa điểm làm việc tạm thời tháng 11 và 12 tại Bình Tân.

=> Địa chỉ tại:175 Bình Long, P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên Chuyên ngành: Ô tô, cơ khí,...

- Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm tương đương trong mảng dịch vụ ngành ô tô.

- Hiểu rõ về sản phẩm, giá thành dịch vụ và am hiểu về vận hành hoạt động dịch vụ.

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo Luật lao động (BHXH, BHYT, BHTN,...), 12 ngày phép năm.

- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng thành tích cá nhân xuất sắc.

- Văn hóa: năng động và thân thiện, làm việc với tinh thần cộng sự, người đồng hành.

- Chính sách mua sản phẩm Ô tô/ Xe máy với giá ưu đãi dành riêng cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐIỆN MIỀN NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin