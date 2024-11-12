Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

•Tổ chức và quản lý các nghiệp vụ thu mua, thẩm định, hồ sơ liên quan đến kinh doanh xe đã qua sử dụng.
•Xây dựng và triển khai các quy định, quy trình kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.
•Quản trị hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng, kiểm soát thực hiện chỉ tiêu kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.
•Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Ô tô
Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí tương tương trong lĩnh vực Kinh doanh xe Ô tô đã qua sử dụng
Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về hoạt động Kinh doanh xe ô tô du lịch mới và xe đã qua sử dụng. Am hiểu thị trường xe ô tô và kiến thức sản phẩm
Có thái độ làm việc tích cực, có tâm thế, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động & sáng tạo. Ý thức thay đổi để phát triển và thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực
Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm
Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu
Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định
Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty
Phụ cấp cơm, thử việc 2 tháng 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job246212
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Kiên Giang Hải Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Hạn nộp: 22/12/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Hạn nộp: 30/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 28/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ VIỆT HỒNG HAI BÀ TRƯNG
Hạn nộp: 01/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Hạn nộp: 29/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Kiên Giang Hải Dương Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ TÂY SÀI GÒN
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty TNHH Đầu Tư Minh Nhi
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA
Hạn nộp: 22/12/2024
Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG MUA BÁN TRAO ĐỔI XE Ô TÔ THẮNG TRẦN
Hạn nộp: 30/11/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất