Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương Thỏa thuận

•Tổ chức và quản lý các nghiệp vụ thu mua, thẩm định, hồ sơ liên quan đến kinh doanh xe đã qua sử dụng.

•Xây dựng và triển khai các quy định, quy trình kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.

•Quản trị hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng, kiểm soát thực hiện chỉ tiêu kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.

•Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự kinh doanh xe đã qua sử dụng tại hệ thống đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật Ô tô

Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí tương tương trong lĩnh vực Kinh doanh xe Ô tô đã qua sử dụng

Có kiến thức chuyên môn, am hiểu về hoạt động Kinh doanh xe ô tô du lịch mới và xe đã qua sử dụng. Am hiểu thị trường xe ô tô và kiến thức sản phẩm

Có thái độ làm việc tích cực, có tâm thế, tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động & sáng tạo. Ý thức thay đổi để phát triển và thích ứng nhanh với sự thay đổi.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm

Cơ hội phát triển nghề nghiệp rộng mở tại tập đoàn ô tô hàng đầu

Tham gia BHXH, khám sức khỏe theo quy định

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty

Phụ cấp cơm, thử việc 2 tháng 100% lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

