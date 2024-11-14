Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 Phạm Văn Đồng - Phường 3, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Chủ động tìm nguồn khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô.

Trực Showroom đón tiếp khách hàng đến xem xe, tư vấn sản phẩm theo quy trình

Đàm phán, ký hợp đồng mua bán

Triển khai các hoạt động giao xe theo yêu cầu

Đam mê với lĩnh vực ô tô, kinh doanh

Có tư duy và kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục tốt

Chịu áp lực tốt, có chí tiến thủ

Có bằng lái B2, chứng chỉ bán hàng là lợi thế

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH

Team Building hàng năm

Tăng lương & thưởng hàng năm theo chế độ của công ty

12 ngày phép/năm, hưởng các đãi ngộ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH

