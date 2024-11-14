Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 168 Phạm Văn Đồng
- Phường 3, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Chủ động tìm nguồn khách hàng có nhu cầu mua xe ô tô.
Trực Showroom đón tiếp khách hàng đến xem xe, tư vấn sản phẩm theo quy trình
Đàm phán, ký hợp đồng mua bán
Triển khai các hoạt động giao xe theo yêu cầu
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê với lĩnh vực ô tô, kinh doanh
Có tư duy và kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục tốt
Chịu áp lực tốt, có chí tiến thủ
Có bằng lái B2, chứng chỉ bán hàng là lợi thế
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH
Team Building hàng năm
Tăng lương & thưởng hàng năm theo chế độ của công ty
12 ngày phép/năm, hưởng các đãi ngộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Ô TÔ GIA ĐỊNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
