Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao
- Bình Dương:
- Số 66 tổ 3 Khu phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, TP, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Làm việc vớimarketingLead lên kế hoạch chụp ảnh, quay sản phẩm - dịch vụ, hình ảnh sự kiệncho khách hàng
- Triển khai công tác quay chụp, hậu kỳ theo kế hoạch được phê duyệt và Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty
- Tổ chức và quản lý tư liệu ảnh, videotheo đúng quy định
- Quản lý trang thiết bị được giao theo đúng quy định
- Báo cáo về công tác chụp quay, editđịnh kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý
- Đề xuất, tham mưu với quản lý các công tác liên quan đến ảnh, video
- Thực hiện công việc khác cấp trên giao phó.
- Nghiên cứu các phong cách và xu hướng .
- Phối hợp cùng nhóm thiết kế, sáng tạo để sản xuất nội dung (hình ảnh) phù hợp với định hướng được thông qua
- trực tiếp sản xuất video
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng quay phim và chụp ảnh chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng hình ảnh và video cao với các thiết bị máy quay, gimbal, và các thiết bị quay chuyên dụng khác.
- Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung chụp, truyền tải ý tưởng và thẩm mỹ tốt
- Nhanh nhạy trong việc nắm bắt các xu hướng mới
- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc. Trung thực, chính trực. Có tinh thần cầu thị.
Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao Thì Được Hưởng Những Gì
- Hoa hồng theo tuần
- Lươngtháng13, Thưởng Lễ
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ cn (tháng đăng ký nghỉ 3 ngày)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhà Hàng Tâm Giao
