Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRUYỂN THÔNG LOTUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Galleria Metro 6 Building, 59 Võ Nguyên Giáp, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh

Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo...).

Triển khai các chiến dịch seeding, tìm kiếm đối tác group - fanpage để đặt quảng cáo, bài viết giới thiệu ứng dụng.

Xây dựng kế hoạch nội dung, đăng bài, quản lý cộng đồng.

Theo dõi, phản hồi khách hàng, xử lý các vấn đề trên social.

Phối hợp với team Content, Design để tạo nội dung sáng tạo, viral.

Theo dõi và phân tích hiệu suất các kênh, đề xuất tối ưu.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận digital marketing, content strategist và các bộ phận khác để xây dựng chiến lược nội dung, triển khai quảng cáo và tối ưu hiệu suất trên các nền tảng số, nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong vị trí Social Media Marketing.

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành giải trí.

Am hiểu thuật toán Facebook, Instagram, TikTok, công cụ đo lường social.

Sáng tạo nội dung tốt, bắt trend nhanh.

Kỹ năng viết và xử lý khủng hoảng truyền thông là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRUYỂN THÔNG LOTUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản từ 10 triệu/tháng trở lên + hoa hồng.

Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực truyền thông.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo.

Được đào tạo kỹ năng và cơ hội tham gia các dự án lớn.

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TRUYỂN THÔNG LOTUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin