Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 1 ngách 64/84 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn,Hà Nội

Dịch vụ quảng cáo

- (70%) Lên kế hoạch, trực tiếp quay - dựng các video sản phẩm, video truyền thông, video quảng cáo, video quảng bá doanh nghiệp, ...

- Tư vấn & đề xuất các dự án phù hợp với tình hình thực tế

- Quản lý dữ liệu hình ảnh, video của công ty trên các kênh media: Youtube, Facebook, Website, Tiktok ...

- (30%) Chụp ảnh, thiết kế đồ họa và các công việc liên quan khác khi cần.

- Phối hợp & hỗ trợ cùng với các bộ phận khác trong công ty để tối ưu hóa kết quả kinh doanh

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành liên quan

- Có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm quay - dựng - edit phim ảnh cơ bản như: Premiere, DaVinci, After Effect, Photoshop, Illustrator ...

- Có khả năng sáng tạo, tư duy, ý tưởng & năng khiếu thẩm mỹ về hình ảnh, quay - dựng, chụp ảnh ...

- Có khả năng đi công tác theo yêu cầu công việc

- Làm việc độc lập, sáng tạo, trách nhiệm

- Ưu tiên biết lái xe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng NET theo thỏa thuận

- Thưởng theo chế độ / dự án của công ty

- Công việc thách thức, thu nhập tương xứng với kết quả công việc

- Được định hướng lộ trình phát triển bản thân từ Leader

- Có cơ hội được giao lưu học hỏi, phát triển khả năng bản thân và kỹ năng làm việc theo nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINA HOÀNG AN

