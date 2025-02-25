Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- S2,01 Vinhomes smart City Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Thực hiện hoạt động Live Stream, Set up Livestream, vận hành Livestream.
- Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing.
- Theo dõi và phân tích đối thủ và thị trường, sáng tạo nội dung mới.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 6 tháng kinh nghiệm livestream bán hàng trên các nền tảng Social, TMĐT: Facebook, Tiktok, Shopee,... .
- Tự tin trước ống kính. Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.
- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng. Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.
- Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, cầu tiến.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream và am hiểu về mỹ phẩm & chăm sóc da cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12tr - 20tr Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;
- Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH...;
- Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng
- Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà Suced Tower, Số 108 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

