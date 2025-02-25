Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- S2,01 Vinhomes smart City Tây Mỗ, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Thực hiện hoạt động Live Stream, Set up Livestream, vận hành Livestream.
- Lên kế hoạch phát triển nội dung, kịch bản livestream.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động Marketing.
- Theo dõi và phân tích đối thủ và thị trường, sáng tạo nội dung mới.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 6 tháng kinh nghiệm livestream bán hàng trên các nền tảng Social, TMĐT: Facebook, Tiktok, Shopee,... .
- Tự tin trước ống kính. Giọng nói rõ ràng, giao tiếp lưu loát.
- Ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt sáng. Có chất giọng dễ nghe, thu hút, dẫn dắt người xem.
- Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, cầu tiến.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm livestream và am hiểu về mỹ phẩm & chăm sóc da cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 12tr - 20tr Thưởng đầy đủ các dịp lễ, tết theo chế độ;
- Tham gia đầy đủ quyền lợi của người lao động: BHYT, BHXH...;
- Du lịch nghỉ mát hằng năm, liên hoan hàng tháng
- Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXGEN GROUP
