Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số nhà P.705 Tầng 7 Tòa nhà Saigon Paragon Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 0, Quận 7

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Mô tả Công việc

Công việc chính:

Giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng cho khách hàng

Trưng bày đúng chuẩn theo ngành hàng tại Siêu thị, đảm bảo quầy kệ hàng hóa sạch sẽ;

Kiểm tra giá bán, chương trình khuyến mãi của sản phẩm

Kiểm tra hàng tồn kho và thông báo cho quản lý trực tiếp

Cập nhật thông tin giá cả, hàng hóa của đối thủ.

Thời gian và địa điểm làm việc: Làm việc 6 ngày / tuần (off thứ 2)

Coop Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp : 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Nguyễn Đình Chiểu, Q,3: 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Cống Quỳnh, Q1: 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Tân Phong, Q7: 01 PG, ca 13h - 21h

Giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng cho khách hàng

Trưng bày đúng chuẩn theo ngành hàng tại Siêu thị, đảm bảo quầy kệ hàng hóa sạch sẽ;

Kiểm tra giá bán, chương trình khuyến mãi của sản phẩm

Kiểm tra hàng tồn kho và thông báo cho quản lý trực tiếp

Cập nhật thông tin giá cả, hàng hóa của đối thủ.

Coop Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp : 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Nguyễn Đình Chiểu, Q,3: 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Cống Quỳnh, Q1: 01 PG, ca 13h - 21h

Coop Tân Phong, Q7: 01 PG, ca 13h - 21h

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ từ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT;

Siêng năng, chịu khó, nhanh nhẹn;

Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng;

Đã từng có kinh nghiệm làm PG/PB/ Sale siêu thị là một lợi thế.

Ưu tiên có thể nhận việc ngay

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin