Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia
- Hồ Chí Minh:
- Số nhà P.705 Tầng 7 Tòa nhà Saigon Paragon Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh 0, Quận 7
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Mô tả Công việc
Công việc chính:
Giới thiệu sản phẩm, tư vấn bán hàng cho khách hàng
Trưng bày đúng chuẩn theo ngành hàng tại Siêu thị, đảm bảo quầy kệ hàng hóa sạch sẽ;
Kiểm tra giá bán, chương trình khuyến mãi của sản phẩm
Kiểm tra hàng tồn kho và thông báo cho quản lý trực tiếp
Cập nhật thông tin giá cả, hàng hóa của đối thủ.
Thời gian và địa điểm làm việc: Làm việc 6 ngày / tuần (off thứ 2)
Coop Nguyễn Kiệm, Quận Gò Vấp : 01 PG, ca 13h - 21h
Coop Nguyễn Đình Chiểu, Q,3: 01 PG, ca 13h - 21h
Coop Cống Quỳnh, Q1: 01 PG, ca 13h - 21h
Coop Tân Phong, Q7: 01 PG, ca 13h - 21h
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 18 tuổi, tốt nghiệp THPT;
Siêng năng, chịu khó, nhanh nhẹn;
Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng;
Đã từng có kinh nghiệm làm PG/PB/ Sale siêu thị là một lợi thế.
Ưu tiên có thể nhận việc ngay
Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng
Đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vẻ Đẹp Francia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
